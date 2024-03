Grant Page, doble de riesgo de 'Mad Max', falleció en trágico accidente a los 85 años

Grant Page, el icónico doble de riesgo conocido por su trabajo en el Mad Max original, su continuación Beyond Thunderdome, la próxima precuela Furiosa y en más de 100 películas y series de televisión, falleció el último jueves en un trágico accidente automovilístico a los 85 años.



Leroy Page, su hijo, confirmó al Daily Mail Australia que su padre chocó contra un árbol mientras conducía cerca de su casa en Kendall, Nueva Gales del Sur. "Murió con muy buen ánimo y estaba muy motivado. Estaba muy feliz", expresó.

¿Qué papel tuvo Grant Page en Mad Max?

Grant Page, considerado una leyenda del cine australiano, colaboró ​​con su compatriota ganador del Oscar George Miller en el clásico de acción de 1979 Mad Max, que introdujo al mundo a Mel Gibson.



Page actuó y se desempeñó como coordinador de acrobacias en el thriller postapocalíptico, así como en su segunda secuela de 1985 Mad Max Beyond Thunderdome, que también contó con la participación de la cantante Tina Turner.



También trabajó en Furiosa, la próxima precuela de Miller, que está programada para estrenarse en el Festival de Cannes en mayo, y en su película de 2022 Three Thousand Years of Longing.

¿Quién fue Grant Page?

Nacido en 1939 en Adelaide, Grant Page inició su carrera a mediados de la década de 1970 y coordinó y realizó acrobacias para The Man from Hong Kong, protagonizada por Jimmy Wang Yu y George Lazenby. Esta película, estrenada en Estados Unidos como The Dragon Flies, ha sido citada como una influencia por Quentin Tarantino.



Page trabajó en docenas de otros títulos, entre ellos Stunt Rock, estrenada como Death Wish a 120 decibelios, donde interpretó a sí mismo. Además, fue el foco del documental de 2008 Not Quite Hollywood: The Untold Story of Ozploitation!, donde se destacó su contribución al cine de acción australiano.



En el documental, figuras como Tarantino, Miller, Jamie Lee Curtis y Dennis Hopper son entrevistadas. En la película, el cineasta Brian Trenchard-Smith describe a Page de la siguiente manera como "el tipo al que recurres para esquivar los coches, deslizarte por el acantilado en llamas, saltar al agua y luchar contra el tiburón".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis