Grettell Valdez, 'Renata' en 'Rebelde', confesó que perdió gran parte de su dedo por el cáncer. | Fuente: Twitter

La recordada actriz de “Rebelde”, Grettell Valdez, reveló que se someterá a sesiones de quimioterapia después de que parte de su dedo fuera amputado tras detectarle cáncer. Sin embargo, lejos de sentirse apenada por la situación, confía en que saldrá airosa de esta enfermedad.

“Mi dedo cada vez va mejor, la verdad es que estuve en muy buenas manos, mi cirujano hizo maravillas. Ya casi no me duele, ya me hicieron mi primera radiación, van a ser tres, y después empiezo mi quimioterapia”, contó la mexicana.

Asimismo, Grettell Valdez confesó que es un virus que tiene en su dedo: "Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es", dijo la actriz para el programa ‘Hoy’.

Por otro lado, comentó que prefirió que le quiten el dedo antes de que el cáncer se ramifique en su cuerpo. "Sí me quitaron gran parte de mi dedo, pero no me importa", concluyó.

Grettell Valdez: “Nadie de mi familia padece cáncer”

En el 2018, la actriz Grettell Valdez reveló que tiene cáncer en el pulgar izquierdo, pero se sorprendió al tener su diagnóstico ya que ningún miembro de su familia padece de esta enfermedad.

"Lo mío, la verdad, fue una cosa en un millón", dijo para la revista Clase en el mencionado año. "O sea, fue una herida que transmutó. Nadie de mi familia padece de esta enfermedad, ni por parte de mi mamá, ni de mi papá, entonces fue una muy mala suerte", agregó.

Cuando el cáncer dejó de ser una amenaza en su vida, prefirió no volver a tocar ese tema. "Eso quedó en el pasado, quedó en el ayer, así que hoy por hoy lo puedo contar, lo puedo decir", continuó.

"Sé lo que se siente, sé lo que pasa, los miedos, la angustia que en ese momento uno vive porque es muy fuerte la palabra, es muy fuerte la situación", sostuvo.

