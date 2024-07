Eric Dane confiesa su lucha con las drogas en 'Grey’s Anatomy' y revela la verdadera razón de su salida de la serie

Eric Dane compartió detalles nunca antes revelados sobre su salida de la exitosa serie de televisión Grey’s Anatomy. Durante su participación en el podcast Armchair Expert, presentado por Dax Shepard, el actor de 51 años explicó que su salida no fue una decisión propia. “Creo que me despidieron”, admitió.



El actor, conocido por su papel del Dr. Mark Sloan desde la tercera temporada, indicó que su salida se debió, en parte, a los elevados costos que su presencia suponía para la cadena ABC. Además, reconoció que su lucha contra el alcoholismo complicó aún más su permanencia en el programa.

¿Por qué salió Eric Dane de Grey’s Anatomy?

“Estaba luchando [con la adicción], pero no me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó”, admitió Eric Dane. No obstante, aclaró que los factores económicos fueron más determinantes en su salida: “Empezaba a ser, como la mayoría de los actores que han pasado mucho tiempo en la serie, muy costoso para la cadena”.



Además, mencionó que el éxito de la ficción podría continuar independientemente de quién permaneciera en el elenco, siempre y cuando mantuvieran a la protagonista principal. “Mientras tengan a su Grey, estaban bien”, aseguró.



Por otro lado, el actor elogió a la creadora de la serie, Shonda Rhimes, por cómo manejó la situación. “Nos protegió de manera feroz, tanto públicamente como en privado”, dijo durante la entrevista. Sin embargo, el apoyo de Rhimes no impidió que la cadena ABC decidiera prescindir de algunas estrellas: “No fue ceremoniosamente como: ‘Estás despedido’, fue más bien como: ‘No vas a volver’”.

¿Qué dijo Eric Dane sobre su adicción?

Durante la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood en 2007, Eric Dane recayó en su adicción tras haber estado sobrio durante “tres o cuatro años”. “Si tomas los ocho años completos que estuve en Grey’s Anatomy, estuve más tiempo mal que sobrio”, confesó.



El actor también comentó sobre cómo la repentina fama afectó su lucha contra la adicción. “Era abrumador, y creo que solo quería fingir que no lo era y que me sentía cómodo con ello”, afirmó.



La salida de Dane de Grey’s Anatomy ocurrió después del final de la octava temporada, cuando su personaje sufrió un accidente aéreo. “Estoy extremadamente agradecido con todos”, expresó en un comunicado a TVLine confirmando su partida.

