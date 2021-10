La salida de Patrick Dempsey de “Grey’s Anatomy” causó un terremoto en la serie médica en 2015. | Fuente: ABC

La salida de Patrick Dempsey de “Grey’s Anatomy” causó un terremoto en la serie médica en 2015. Sin embargo, la salida de “McDreamy” de la ficción no se habría realizado como el actor contó en diversas entrevistas.

El lanzamiento del libro “How to save a life: the inside story of Grey’s Anatomy”, escrito por la periodista Lynette Rice, dio cuenta de algunas peleas y otras situaciones incómodas dentro de la producción dirigida por Shonda Rhimes.

El lanzamiento del libro no fue el único momento en el que se hablaron de estas situaciones desagradables: Isaiah Washington, quien dio vida a Preston Burke, quien participó hasta el final de la tercera temporada y fue pareja para Cristina Yang, personaje interpretado por Sandra Oh.

Durante una entrevista al programa “KBLA Talk 1580 Washington”, el actor dio cuenta que Ellen Pompeo habría recibido 5 millones de dólares “por debajo de la mesa” para no hablar sobre el mal comportamiento de Patrick Dempsey, “en tiempos en los que el MeToo estaba en auge”.

El libro de Rice da razón a que Dempsey habría aterrorizado al equipo, conclusión a la que llega la autora luego de realizar más de 80 entrevistas a integrantes tanto del elenco pasado como del actual.

De acuerdo con un fragmento publicado por The Hollywood Reporter, James Parriot, productor de la serie, contó algunos problemas que Patrick Dempsey tenía con el elenco.

“No era sexual ni nada de eso, pero básicamente aterrorizaba a los demás. Algunos de los miembros del reparto tenían síndrome de estrés postraumático por él. […] Tenía el poder y sabía que podía parar la producción cuando quisiera, asustar a la gente. Vino gente de la cadena y el estudio, hablaron con él. Yo creo que simplemente estaba harto de la serie. No le gustaba tener que venir todos los días a trabajar. Él y Shonda (Rhimes) se atacaban todo el tiempo”, comentó.

Pero no todas las declaraciones respecto a Dempsey eran contrarias a él, algunos actores como Brooke Smith, afirmó que siempre fue atento con ella e incluso la defendió cuando le comentaron que acabarían con su contrato.

ELLEN POMPEO TAMBIÉN HABLÓ SOBRE EL AMBIENTE TÓXICO

Esta no es la primera vez que se habla sobre un supuesto ambiente de trabajo tóxico en los sets de “Grey’s Anatomy”. Fue Ellen Pompeo, protagonista de la serie, quien en una entrevista con Varety contó que habían “serios problemas de cultura, muy mal comportamiento, un ambiente de trabajo realmente tóxico”.

Además, Pompeo habló sobre la desigualdad salarial que tenía con su co- protagonista Dempsey, pese a que ella era el real personaje protagónico de la serie. Esta situación escaló tanto que los productores afirmaron que si ella decidía renunciar, tenían a Patrick Dempsey para seguir con la serie, es decir, lo usaron de excusa para no aumentarle el sueldo e igualarla a la de su compañero. En 2019, Pompeo logró convertirse en la actriz mejor pagada de la televisión americana.

El mismo Dempsey salió a hablar sobre el ambiente tóxico en la serie, en una entrevista con The Independent, y afirmó que “en cualquier momento en el que tienes un entorno de trabajo de 17 horas al día, seis días a la semana, es muy difícil mantener el entorno saludable”.

