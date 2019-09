Este miércoles 4 de setiembre se conmemoran cinco años de la muerte de Gustavo Cerati. | Fuente: EFE

La familia, los amigos y los miles de seguidores del músico argentino Gustavo Cerati rindieron este miércoles homenaje a su legado al cumplirse cinco años de su muerte y el décimo aniversario de la publicación de su último disco en solitario, "Fuerza Natural".



El compositor, guitarrista y cantante, emblemático líder de la banda Soda Stereo, falleció a los 55 años el 4 de septiembre de 2014, tras pasar cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular que sufrió tras un concierto en Venezuela.



"Un 4 de septiembre hace 5 años, una parte tuya, Gus, partió a nuevos rumbos. A pesar de eso cada día estamos más convencidos que te vibramos presente por medio de tus maravillosas melodías y tus sentidas letras, que hacen que siempre suenes en el aire", escribió la familia del carismático músico en su cuenta oficial de Facebook.



Un 4 de septiembre hace 5 años, una parte tuya, Gus, partió a nuevos rumbos. A pesar de eso cada día estamos más... Publicado por Gustavo Adrián Cerati en Martes, 3 de septiembre de 2019

La muerte de Cerati, en la clínica de Buenos Aires donde fue internado a las tres semanas de ser trasladado desde Caracas, conmocionó hace un lustro no solo a sus incondicionales argentinos, sino a toda la legión de sus seguidores hispanoamericanos.



En el mensaje en las redes sociales, los familiares del artista remarcaron que les queda "el recuerdo y la alegría de tantas vivencias compartidas" con él.



"Hoy queremos una vez más agradecerte a vos, Gus, por habernos dejado tanto y a toda la gente hermosa que te canta, te cita, te escucha, te recuerda, te admira. Gracias a eso es que no hay sitio en donde no estés" y es por eso que "sos parte de todos", añade el texto.



Nacido el 11 de agosto de 1959 y ligado desde siempre al ambiente musical, Gustavo Adrián Cerati Clark fundó Soda Stereo en 1982, junto con "Zeta" Bosio (bajo y coros) y Charly Alberti (batería), con quienes entre 1982 y 1997, con una breve vuelta en 2007, publicó siete discos de estudio e hizo varias giras por la región.



Éxitos como "Persiana americana", "De música ligera", "La ciudad de la furia" y "Juegos de seducción" les encumbró para siempre como una de las principales bandas de Latinoamérica.



Tras la disolución del grupo, en 1997 Cerati continuó con su carrera en solitario, de la que nacieron cuatro álbumes, el último de ellos, "Fuerza Natural", publicado el 1 de septiembre de 2009.



"A 5 años de su muerte, recordamos a Cerati , el gran compositor y músico argentino. ¡Gracias totales por tu música! #CeratiEterno", expresó la secretaría de Cultura de Argentina, que, como otros tantos usuarios de las redes sociales, hizo referencia a la recordada forma de agradecer de Cerati.



También Racing Club, el equipo de fútbol del que el cantante era hincha, quiso recordarlo a través de su Twitter oficial.



"'Tu esencia es más visible'", escribió el club, evocando una de las frases de "Adiós", canción publicada por Cerati en su disco "Ahí vamos", de 2006. EFE