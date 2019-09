Hallan muerta a la actriz porno Jessica Jaymes que también participó en serie de HBO | Fuente: Instagram

La estrella porno Jessica Jaymes, quien también participó en la serie "Weeds" de HBO, fue encontrada muerta en su casa de California el martes pasado. De acuerdo con el portal TMZ, la modelo de 43 años fue encontrada inconsciente y sin pulso.

Las fuentes policiales contaron al medio de comunicación que una de las amigas de la actriz fue a su casa al no tener noticias de ella durante varios días. La autopsia se realiza a cargo de la oficina forense del condado de Los Ángeles. Las primeras informaciones indican que Jaymes falleció de un paro cardíaco.

TMZ explica que la actriz de cine para adultos tenía antecedentes de convulsiones, diagnóstico por el que tomaba diversos medicamentos.

Jaymes ha sido parte de series como "Weeds", "The Howard Stern Show", "Celebrity Rehab Sober House" y "Vivid Valley". Su nombre real era Jessica Redding y era natural de Alaska.

La actriz tenía ascendencia checa y francesa por parte de su madre. Su padre fue un agente encubierto de la DEA transferido a Alaska.



BELLA THORNE EN LA INDUSTRIA DEL CINE PARA ADULTOS



Bella Thorne ya no es más la inocente estrella de Disney que interpretaba a CeCe Jones en la comedia para niños y adolescentes “Shake it Up”. Con 21 años ya escribió su primer libro —uno muy personal, en el que habla sobre los abusos sexuales de los que fue víctima cuando era niña— y acaba de dirigir su primera película pornográfica.

Y es que a mediados de agosto, el vicepresidente de Pornhub, sitio web de pornografía, Corey Price, informó que Thorne entraría en la producción de la cinta "Her and Him", que narraría una historia al estilo de Romeo y Julieta, pero claramente con muchas modificaciones, ya que Thorne buscó jugar con la sumisión.

El filme será proyectado en el Festival de Cine de Odenburg, Alemania, del 11 al 15 de setiembre de este año. “Lo que me inspiró a estar en la dirección de la película básicamente fue pensar en esta relación entre un hombre y una mujer que pelean por quien es el dominante en un escenario sexual”, contó la actriz la primera vez que fue entrevistada sobre esta nueva faceta.

Esta vez Thorne ha dado un tipo de entrevista un tanto distinta: se le observa en su propia cama con el comunicador Tom Wards fumando un cigarro de marihuana y hablando a detalle sobre los días de rodaje en los que tuvo que dirigir por primera vez a dos actores en una escena de este tipo.