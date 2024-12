"Ya filmamos y fue una locura": Adam Sandler confirmó que Eminem tendrá un cameo en 'Happy Gilmore 2'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Me van a gritar de todas formas, porque me pidieron que no hiciera nada para la prensa", mencionó entre risas Adam Sandler, en conversación con el programa The Dan Patrick Show donde dio una primicia sobre la película Happy Gilmore 2.

La película original narra la historia de un jugador de hockey sobre hielo fracasado que, al intentar recaudar dinero para evitar el embargo de la casa de su abuela, descubre su talento para el golf.

Tras haber confirmado que Bad Bunny será parte de la secuela de Happy Gilmore, contó que habrá otro cameo: Eminem. "Lo conozco desde hace mucho tiempo y es un gran tipo. Llegó y fue muy gracioso. Creo que pasamos un día con Eminem, filmamos y fue una locura. Dijimos un millón de cosas que podemos usar y un millón de cosas que nos alegra tener grabadas", aseguró Adam Sandler.

Aparte del famoso rapero, también estará el famoso golfista Jack Nicklaus y Travis Kelce, después de dar estos detalles. Dejó entrever cuándo sería el estreno: "No el 4 de julio, pero estamos tratando de terminarlo a tiempo para julio de 2025", dijo.

¿Qué se sabe de Happy Gilmore 2?

La secuela de Happy Gilmore será dirigida por Kyle Newacheck, conocido por su trabajo en Murder Mystery (2019), también protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston. Según The Hollywood Reporter, el guion fue coescrito por Sandler y su colaborador frecuente, Tim Herlihy. La producción estará a cargo de Jack Giarraputo y Robert Simonds. Dennis Dugan, quien dirigió la película original, regresará como productor ejecutivo.

Entre los miembros del elenco original que volverán para esta segunda entrega se encuentran Julie Bowen, quien interpretará nuevamente a Virginia Venit y Christopher McDonald, quien retoma su papel como el villano Shooter McGavin, un golfista arrogante.

