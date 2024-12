¿Sergio Markarián no quiso formar parte de "Esta es la 'U'"? Esto respondió el director del documental

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves 12 de diciembre llega a los cines nacionales Esta es la 'U', documental que llega para cerrar con broche de oro un año memorable y exitoso para todo los hinchas cremas. Para comentar sobre las expectativas de este proyecto Daniel Farfán y Katitza Kisic, director y productora, estuvieron en el programa Así Somos, de RPP, para revelar cómo fue el proceso para llegar a hacer esta pieza audiovisual del club.

De acuerdo con los responsables, esta es una película para toda la familia: para quienes vieron jugar a Lolo Fernández, para los que admiraron el equipo liderado por Chumpitaz, para aquellos que se enamoraron del juego de Germán Leguía, para los que encontraron inspiración en la garra del 'Puma' Carranza, para quienes remaron contra la corriente en tiempos difíciles y para quienes hoy se enamoran por primera vez de Universitario de Deportes.

Si bien entrevistaron a más de 100 personas, hubo quienes no desearon formar parte y uno de ellos fue Sergio Markarián pese a que fue DT crema que ganó un título nacional en 1993. "No quiso ser entrevistado, quiere mucho a la 'U', pero no quiere estar expuesto a la prensa peruana porque no lo trataron bien cuando fue DT de la selección peruana", dijo el director Daniel Farfán.

Por otro lado, lamentó no poder conversar con Humberto Horacio Ballesteros, arquero histórico de la 'U', ya que falleció en junio de este año. "Nos dijo que quería participar cuando se recupere, pero lamentablemente falleció. Me quedé con ganas de entrevistar a ambos (a él y Markarián), pero no se dio". Asimismo, otro de los hinchas que querían que forme parte de Esta es la 'U' era Mario Vargas Llosa, sin embargo, no se dio. "Contactamos con él, pero no está dando entrevistas".

¿Quiénes forman parte del documental Esta es la 'U'?

Esta es la 'U' se basa en la exploración de un archivo inédito y en los testimonios de figuras clave de la estrella 28, tales como exjugadores, periodistas y personajes entrañables. Entre los más de cien entrevistados destacan sobre todo leyendas como José Luis el 'Puma' Carranza, Héctor Chumpitaz, Oswaldo Piazza, Gustavo Grondona, Piero Alva, Carlos Galván, Germán Leguía y Eduardo Esidio. Entre los más destacados está Ángel Cappa, DT de la 'U' que salió campeón de la apertura en 2022, ya que la producción viajó a España para conversar con él.

"Todos los entrevistados tenían sus particularidades, pero viajamos y conversamos con Ángel, se hizo la entrevista con la ayuda de la comunidad crema en Madrid. Me dijo que han pasado años desde que dirigió al equipo y le siguen gritando en la calle ‘Y dale U’", comentó el director Daniel Farfán al programa Siempre en Casa, de RPP. Con esto el club no solo busca honrar sus primeros cien años de historia, también a su fiel hinchada que ha permanecido en cada momento de su existencia, manteniendo viva la esencia de la 'U'.

"La historia de la 'U' no se puede contar sin la voz del hincha y ellos son los que han resistido muchas cosas en estos últimos 20 años, han llevado su pasión, su entrega al activismo político y han demostrado su pasión por la 'U'. Han sido años duros desde lo deportivo e institucional", agregó.

La película documental Esta es la 'U' podría llegar al streaming

Universitario de Deportes continúa con el desarrollo de sus eventos en el marco de su centenario institucional y este viernes presentó oficialmente 'Esa es la ‘U’', la película documental sobre los 100 años del cuadro crema. El último fin de semana se realizó la función a la prensa y Daniel Amador, gerente comercial de Universitario, espera la buena recepción del público.

“Tenemos relación con hinchas en otros países, los colectivos, muchas personas que se acercan al club cuando hay venta de productos y más. Parte de ese conocimiento es que hacemos el esfuerzo para llegar a ellos con la película”.

Universitario señaló que el tiempo en el que se mantendrá la película en las salas de cine estará sujeto a la demanda dele público. La intención del club, además, es proyectarla en ciudades del exterior como Miami y Madrid. Asimismo, resaltó que están trabajando para que Esta es la 'U' pueda estar disponible en una plataforma de streaming, dado que se cuenta con una versión extendida con un tiempo aproximado de 3 horas de duración.

Podcast recomendado Fabián Bustos tiene una nueva meta en Universitario ahora que el bicampeonato es una realidad. Leer más Fútbol como cancha | programa Universitario ya piensa en el tricampeonato: Todo el mundo te lo pide, apuntó Fabián Bustos