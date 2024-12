Serie 'El Pingüino' logró tres nominaciones en los Globos de Oro con Colin Farrell y Cristin Milioti

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Pingüino batió varios récords desde su estreno en HBO en setiembre de este año. Luego de emitir sus ochos episodios, la icónica serie spin-off de The Batman no solo ha conseguido el éxito entre el público, sino que también la industria ha decidido darle tres nominaciones en la nueva edición de los Globos de Oro que se realizará el próximo 5 de enero, en Los Ángeles.

En efecto, de acuerdo con la web oficial de los Globos de Oro 2025, The Penguin, o El Pingüino, se encuentra en las nominaciones para televisión.

La popular serie, creada por Lauren LeFranc, se encuentra en la categoría Mejor miniserie, antología o película para televisión, compitiendo con otras series como: Bebé reno, Disclaimer, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Ripley y True Detective: Night Country.

Del mismo modo, su protagonista Colin Farrell, quien encarna a Oz Cobb, el popular villano de ciudad Gótica El Pingüino, se encuentra nominado a Mejor actor de una miniserie en los Globos de Oro donde competirá con: Richard Gadd (Bebé reno), Kevin Kline (Disclaimer), Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow) y Andrew Scott (Ripley).

Es importante mencionar que Colin Farrell ya cuenta con dos Globos de Oro conseguidos en la categoría Mejor actor de comedia o musical. El primero, en el 2009 con la película británica Ondine y el segundo en el 2023 con el largometraje Almas en pena de Inisherin.

Cristin Milioti y Colin Farrell nominados a los Globos de Oro 2025 por serie El Pingüino. | Fuente: HBO

Cristin Milioti fue nominada en los Globos de Oro 2025

Por otra parte, Cristin Milioti, la actriz estadounidense que interpreta a la líder de la mafia Sofia Falcone, hija de Carmine Falcone en la serie El Pingüino, fue nominada en la categoría Mejor actriz de una miniserie compitiendo con: Cate Blanchett (Disclaimer), Jodie Foster (True Detective: Night Country), Sofía Vergara (Griselda), Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans) y Kate Winslet (The Regime).

“Dios mío, las mujeres en mi categoría. No tengo palabras para describir lo surrealista que es y lo abrumada que me siento al estar nominada junto a ellas. Son todas tan brillantes”, declaró Milioti a The Hollywood Reporter afirmando que la noticia para ella es “emocionante y satisfactoria”.

Asimismo, la actriz resaltó las nominaciones de su compañero de reparto Colin Farrell, así como del creador de la serie, Lauren LeFranc. “Estoy muy emocionada por Lauren y Colin. Ambos son unos genios y me emociona que vayamos juntos, que nos sentemos juntos en la mesa y celebremos lo que hemos hecho”, manifestó.

Finalmente, la actriz recalcó que estaría “encantada” de volver a la serie El Pingüino luego de los altos índices de audiencia que tuvieron los primeros episodios. “Todo lo que puedo decir es que mi esperanza más salvaje es volver a interpretar a Sofía Falcone. No podría ser más clara con mis deseos, pero todavía no he escuchado nada concreto”, concluyó.

Colin Farrell interpreta a El Pingüino, el famoso villano de Ciudad Gótica. | Fuente: HBO

¿Qué dice la crítica internacional sobre la serie El Pingüino?

Medios como Variety calificaron la trama de El Pingüino como “un examen magistral de criminalidad”, resaltando las escenas de tensión entre los protagonistas como Cristin Milioti como la líder mafiosa Sofia Falcone y Clancy Brown interpretando a Salvatore Maroni, el enemigo de Batman.

Por otro lado, Christian Holub, de Entertainment Weekly, remarcó: “Es difícil contar una historia de Batman sin Batman y, sin embargo, siguen apareciendo. La nueva serie The Penguin es el último intento y, aunque es poco probable que gane un premio importante (como Joker) o dure cinco temporadas (como Gotham), logra contar una saga criminal entretenida sin apoyarse demasiado en el ausente Caballero de la Noche”.

En esa misma línea, Eric Goldman, de TV Line, expresó: “Colin Farrell estuvo fantástico en The Batman, pero solo estuvo en unas pocas escenas. Aquí, él es el centro del escenario y continúa ofreciendo una actuación maravillosa y verdaderamente transformadora que no se parece a nada que haya hecho”.

Por su parte, M. N. Miller del portal Geek Vibes Nation sostuvo que Colin Farrell se lució con el personaje que embarca “una saga de crímenes apasionante, brutal y visceral y la mejor adaptación televisiva de un cómic de este siglo”.

¿De qué trata la nueva serie El Pingüino de HBO?

El Pingüino es una de las primeras producciones del nuevo universo DC para una serie. Cuenta ocho episodios, siendo una continuación a la épica saga criminal de Batman del cineasta Matt Reeves, que comenzó con el éxito de taquilla The Batman, de Warner Bros.

"Ambientada una semana después de los acontecimientos de The Batman (2022), la serie explora el ascenso de Oz Cobblepot en el inframundo de Ciudad Gótica", se lee en la sinopsis oficial.

Es importante resaltar que esta historia del spin-off de The Batman está directamente relacionada con la segunda película, programada para el 2026.

Clancy Brown interpreta al líder mafioso Salvatore Maroni en la serie El Pingüino. | Fuente: HBO

¿Quiénes actúan en El Pingüino, la nueva serie de HBO?

El reparto de El Pingüino está compuesto por: Colin Farrell (Oz Cobb), Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) y Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Otros actores que formaran parte del elenco son François Chau, David H. Holmes, Craig Walker, Jared Abrahamson y Mark Strong, quienes estarán en papeles no revelados.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, que escribe y actúa como showrunner, Craig Zobel, que dirige los tres primeros episodios, Bill Carraro y Daniel Pipski.

El Pingüino, la nueva serie de The Batman, se estrenó en HBO el jueves 19 de setiembre.Fuente: HBO

