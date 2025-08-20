Últimas Noticias
'Harry Potter' en HBO: revelan quiénes serán Ginny, Percy y los gemelos Weasley en la nueva serie

La nueva serie de 'Harry Potter' para HBO Max sigue tomando forma con el anuncio de nuevos actores en su elenco.
La nueva serie de 'Harry Potter' para HBO Max sigue tomando forma con el anuncio de nuevos actores en su elenco. | Fuente: Warner Bros.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La familia mágica sigue creciendo con el rodaje de la esperada producción en Reino Unido. HBO confirmó a los actores que darán vida a cuatro de los hermanos Weasley.

La familia Weasley ya tiene nuevos rostros en la serie de Harry Potter que prepara HBO. Con el rodaje en marcha en los estudios Leavesden de Warner Bros., en el Reino Unido, se anunció el casting de cuatro de los hermanos de Ron: Fred, George, Percy y Ginny.

Los gemelos Tristan y Gabriel Harland interpretarán a Fred y George Weasley, Ruari Spooner será Percy y Gracie Cochrane encarnará a Ginny. Todos posaron en una fotografía publicada en redes sociales, junto a Alastair Stout, el actor que da vida a Ron.

En una publicación en sus redes sociales, HBO añadió: "Charlie está en Rumanía por el momento, pero se unirá a nosotros muy pronto", en alusión al segundo hijo de los Weasley. Todavía falta conocer al actor que interpretará a Bill, el primogénito.

En las películas de Harry Potter, Rupert Grint interpretó a Ron Weasley, el inseparable amigo de Harry; Chris Rankin dio vida a Percy y Bonnie Wright a su hermana menor, Ginny. Por su parte, los gemelos James y Oliver Phelps encarnaron a los inolvidables Fred y George.

Las nuevas caras del mundo mágico

Semanas atrás, HBO había confirmado otros fichajes para la serie. Entre ellos, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como la profesora Rolanda Hooch y Anton Lesser como el fabricante de varitas Garrick Ollivander.

Estos anuncios se suman a la revelación del nuevo trío protagonista, presentada en mayo: Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley). La noticia se dio con una imagen que imitaba la carta de aceptación a Hogwarts: “Estimados Sr. Potter, Srta. Granger y Sr. Weasley: Nos complace informarles que tienen una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería”.

Un mes antes ya se habían confirmado parte de los adultos del reparto: John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Hagrid. También figuran Luke Thallon (profesor Quirrell) y Paul Whitehouse (Argus Filch).

En junio, más nombres se unieron al proyecto: Katherine Parkinson será Molly Weasley, Johnny Flynn interpretará a Lucius Malfoy y Lox Pratt encarnará a Draco. Por su parte, los tíos Dursley estarán a cargo de Bel Powley (Petunia) y Daniel Rigby (Vernon).

Los actores James y Oliver Phelps dieron vida a los gemelos Fred y George Weasley en las películas de la saga 'Harry Potter'.

Los actores James y Oliver Phelps dieron vida a los gemelos Fred y George Weasley en las películas de la saga 'Harry Potter'.Fuente: Warner Bros.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

HBO Max confirmó que la nueva adaptación de Harry Potter llegará en 2027. Según Variety, el rodaje de la primera temporada se extenderá hasta el otoño de 2026, con una breve pausa antes de iniciar la producción de la segunda entrega.

Tags
Harry Potter HBO Ginny Weasley Fred y George Weasley

