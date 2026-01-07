"Te admiro cada día más": Brunella Horna celebra 3 años de matrimonio con Richard Acuña

Brunella Horna celebró los tres años de matrimonio con Richard Acuña. La modelo y figura de la televisión compartió este miércoles, en su cuenta oficial de Instagram, un carrusel de fotos de la celebración de su boda realizada el 7 de enero de 2023 en un lujoso local en La Molina, en Lima.

En una primera foto, se ve el llamativo —y largo— vestido blanco que lució Brunella Horna en la ceremonia. La también exconductora de América Hoy se ve tomada del brazo del excongresista.

Del mismo modo, otra imagen muestra como el padre de la Iglesia les habla antes de concretar su unión ante Dios. Por otro lado, se ve como la pareja empieza bailando en la sala, así como las horas de diversión con el cantante colombiano, Mike Bahía.

"Tres años del día más insuperable de mi vida. Fue un día mágico, lleno de amor y más que especial rodeado de nuestra familia y amigos. Feliz aniversario amor, Richard Acuña. Mi compañero, confidente y amigo, te admiro cada día más. Te amo", escribió la también empresaria, quien tiene un hijo fruto de su matrimonio con Acuña.

Eso no es todo. La publicación de Brunella Horna tuvo la reacción de su esposo, quien señaló: "Feliz aniversario esposa bella, gracias por ser mi amiga y compañera, te amo". ¿Seguirán juntos muchos años más? Veremos.