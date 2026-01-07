Últimas Noticias
"Te admiro cada día más": Brunella Horna celebra 3 años de matrimonio con Richard Acuña

Brunella Horna celebra tres años de matrimonio con Richard Acuña con emotivo post en redes sociales.
| Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Por medio de un romántico post, Brunella Horna recordó la celebración de su boda con Richard Acuña. "Gracias por ser mi amiga y compañera, te amo", respondió el excongresista.

Brunella Horna celebró los tres años de matrimonio con Richard Acuña. La modelo y figura de la televisión compartió este miércoles, en su cuenta oficial de Instagram, un carrusel de fotos de la celebración de su boda realizada el 7 de enero de 2023 en un lujoso local en La Molina, en Lima.

En una primera foto, se ve el llamativo —y largo— vestido blanco que lució Brunella Horna en la ceremonia. La también exconductora de América Hoy se ve tomada del brazo del excongresista.

Del mismo modo, otra imagen muestra como el padre de la Iglesia les habla antes de concretar su unión ante Dios. Por otro lado, se ve como la pareja empieza bailando en la sala, así como las horas de diversión con el cantante colombiano, Mike Bahía.

"Tres años del día más insuperable de mi vida. Fue un día mágico, lleno de amor y más que especial rodeado de nuestra familia y amigos. Feliz aniversario amor, Richard Acuña. Mi compañero, confidente y amigo, te admiro cada día más. Te amo", escribió la también empresaria, quien tiene un hijo fruto de su matrimonio con Acuña.

Eso no es todo. La publicación de Brunella Horna tuvo la reacción de su esposo, quien señaló: "Feliz aniversario esposa bella, gracias por ser mi amiga y compañera, te amo". ¿Seguirán juntos muchos años más? Veremos.

Brunella Horna y Richard Acuña se casaron el 7 de enero de 2023.
| Fuente: Instagram

Brunella Horna dedicó romántico mensaje a Richard Acuña tras 8 años de relación

Brunella Horna utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje público a su esposo, Richard Acuña, con motivo de su octavo aniversario de relación. 

La publicación estuvo acompañada de más de una decena de fotografías que resumen viajes, celebraciones, cenas románticas y otros momentos especiales que la pareja ha compartido.

"Feliz aniversario @richardacuna_ 🤍 8 años de amor, mi compañero. Por más años juntos, charlas interminables y risas sin parar. Te amo 🫶🏼", escribió la modelo y expresentadora en su cuenta de Instagram.

Aunque la relación entre ambos se inició hace ocho años, recién en 2023 pudieron contraer matrimonio. 

La ceremonia había sido planificada inicialmente para el 17 de diciembre de 2022, pero debido a la crisis política que atravesó el país en ese momento y la declaratoria del Estado de Emergencia, la boda fue postergada. Finalmente, la pareja se casó el 7 de enero de 2023 en una ceremonia privada.

Brunella Horna dedicó romántico mensaje a Richard Acuña tras cumplir 8 años de relación.
| Fuente: Instagram

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Richard Acuña y Brunella Horna?

La historia de Brunella y Richard comenzó en 2017, cuando se conocieron a través de amigos en común. Para entonces, Horna ya era una figura de la farándula, mientras que Acuña se desempeñaba como congresista.

Al inicio, la relación se mantuvo en reserva; sin embargo, en 2018 la modelo comenzó a hablar abiertamente de su pareja en entrevistas televisivas, oficializando así el romance. Pese a las críticas por la diferencia de edad —ella actualmente de 29 años y él de 40—, ambos restaron importancia a los comentarios.

En julio de 2022, Richard Acuña le propuso matrimonio a Brunella Horna durante una salida al cine.

Ambos tienen un hijo en común llamado Alessio, quien nació en noviembre de 2023. 

