J. K. Rowling, autora de 'Harry Potter', se arrepiente de no haber hablado antes sobre cuestiones transgénero

De la literatura al cine. Grandes películas que se inspiraron en libros

‘De la literatura al cine. Grandes películas que se inspiraron en libros’. Ante la proximidad de la entrega de los Premios Oscar, Patricia del Río conversa con los entendidos en la materia. El director de cine, Federico García, nos da algunos lineamientos de lo que significa adaptar un libro al formato cinematográfico. La periodista Jennifer Llanos, conocedora de la narrativa de Elena Ferrante, analiza el libro y la película del mismo nombre, ‘La hija oscura’; mientras que el crítico de cine, Rodrigo Bedoya, nos da algunos alcances de las películas ‘Drive my car’, de Haruki Murakami, y ‘El poder del perro’, de Thomas Savage. Conoceremos también por qué los directores de cine eligieron adaptar estos libros y detalles de las otras novelas que postulan por un Oscar a mejor guion adaptado: "Dune", "El callejón de las almas perdidas" y ‘Coda’. El periodista Diego Pajares recomienda las películas "La naranja mecánica", de Stanley Kubrick; "El niño del pijama a rayas", de Mark Herman; y "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", de Alfonso Cuarón; mientras que el crítico literario y librero de ‘Escena libre’, recomienda los libros "Al este del Edén", de John Steinbeck; "Matar a un ruiseñor", de Harper Lee; y "Muerte en Venecia", de Thomas Mann. Las canciones que visten el programa son: ‘West’, de Johnny Greenwood; ‘Tie ein afto pou to lene agapi’, por Sofía Loren; ‘Drive my car’, por The Beatles; y ‘It’s your thing’, por Emily Jones. Esto y mucho más hoy en Letras en el tiempo a las 7:00 de la noche por RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Escúchanos también por rpp.pe y el podcast del programa. Ficha técnica: Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 10 – Tercera temporada