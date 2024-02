'Harry Potter', la serie de HBO Max, ya tiene fecha de estreno: revisa todos los detalles

Harry Potter, la icónica saga de fantasía y magia protagonizada por Daniel Radcliffe, volverá como una serie en HBO Max el 2026, según dijo David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros, quien, durante una conferencia telefónica donde dio el resultado del cuarto trimestre de la industria, se animó a confirmar el año en que estará lista esta nueva adaptación televisiva de uno de los personajes más queridos de Hollywood.

Asimismo, de acuerdo con información de Variety, se espera que la nueva serie de Harry Potter abarque siete temporadas, adaptando cada una de ellas a los libros de narrativa fantástica escritas por JK Rowling y que se convirtieron en los más vendidos de la historia.

Fue en abril del año pasado, que HBO Max dio a conocer que viene coordinando con Warner Bros la adaptación de Harry Potter para una nueva historia al streaming, y que el guion estará adaptado a los escritos J. K. Rowling quien colaborará con el nuevo programa de streaming.

“No hemos sido tímidos ante nuestro entusiasmo en torno a Harry Potter”, expresó David Zaslav, quien, además, contó haber estado en Londres hace unas semanas con el jefe de contenido de HBO y Max, Casey Bloys, y el presidente de Warner Bros Televisión, Channing Dungey con el fin de reunirse con JK Rowling para ver la producción del programa de Harry Potter.

"Ambas partes están encantadas de reavivar esta franquicia. Nuestras conversaciones fueron geniales y no podríamos estar más entusiasmados con lo que nos espera. Estamos ansiosos por compartir una década de nuevas historias con fanáticos de todo el mundo en Max", detalló el funcionario.

Harry Potter, la serie de HBO Max, aún no tiene director

En enero, Channing Dungey mencionó que Warner Bros está "en conversaciones con varios escritores diferentes para determinar quién será la persona" que dirigirá la nueva franquicia televisiva de Harry Potter.

"El primer paso para nosotros es descubrir quién será el showrunner y una vez que lo tengamos definido, podremos comenzar a tener esas conversaciones (de casting). La parte complicada son los dos primeros libros, donde los niños son más pequeños, alrededor de los 11 o 12 años", declaró el presidente de la compañía a Variety.

En efecto, hasta la fecha, HBO Max no ha anunciado ninguna convocatoria de casting para el elenco de Harry Potter. Lo cierto es que Warner Bros TV ya precisó que "contará con un elenco completamente nuevo de las películas".

Daniel Radcliffe descartó participar en nueva serie de 'Harry Potter'

A mediados del año pasado, Daniel Radcliffe confirmó que no será parte de la nueva serie de Harry Potter anunciada por HBO Max. El actor británico de 34 años descartó que vaya a participar en otra saga del popular mago pese a que muchos fanáticos esperaban verlo pronto una vez más en el mundo mágico escrito por J. K Rowling.

"Según tengo entendido, la serie parte de cero y estoy seguro de que quienquiera que la haga querrá dejar su propia huella en una versión nueva y probablemente no querrán tener que apañárselas para que el viejo Harry haga un cameo. Así que no, definitivamente no lo estoy buscando", manifestó en entrevista con ComicBook.com.

