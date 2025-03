'Harry Potter': Nick Frost está cerca de interpretar a Rubeus Hagrid en la serie de HBO

El actor y comediante británico Nick Frost está en negociaciones finales para dar vida al entrañable semigigante Rubeus Hagrid en la nueva adaptación televisiva de Harry Potter.

La serie de Harry Potter de HBO sigue tomando forma, y una de las piezas clave que podría sumarse es Nick Frost. Según Deadline, el actor y comediante británico está en negociaciones finales para interpretar a Rubeus Hagrid, el carismático guardabosques y profesor de Cuidado de Criaturas Mágicas en Hogwarts.

Hasta ahora, John Lithgow es el único actor confirmado en el papel de Albus Dumbledore, el director de Hogwarts y uno de los magos más poderosos de la historia. Además, el medio estadounidense reportó antes que Janet McTeer y Paapa Essiedu están en conversaciones para interpretar a Minerva McGonagall y Severus Snape, respectivamente.

HBO se ha mantenido hermética ante los rumores, limitándose a declarar: “Apreciamos que una serie de tan alto perfil genere muchos rumores y especulaciones. A medida que avanzamos en la preproducción, solo confirmaremos detalles cuando cerremos los acuerdos”.

¿Por qué Nick Frost podría ser el nuevo Hagrid?

Las sospechas sobre la posible participación de Nick Frost como Hagrid han crecido en redes. Los rumores tomaron fuerza tras una publicación del actor en Instagram el pasado 20 de marzo, donde escribió: “Está pasando, realmente está pasando”, frase que los fans interpretaron como una pista. Además, algunos seguidores notaron que Frost comenzó a seguir en redes a Lithgow y Essiedu.

Hagrid es uno de los personajes más icónicos de Harry Potter, un semigigante de gran corazón que se convierte en una figura paterna para el joven mago. En la saga cinematográfica, el papel fue interpretado por el actor escocés Robbie Coltrane, quien falleció en octubre de 2022 a los 72 años.

¿Quién es Nick Frost?

Nick Frost es un actor, comediante y guionista británico conocido por sus colaboraciones con Simon Pegg en películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul y The World’s End. También ha participado en producciones como Blanca Nieves y el Cazador y su secuela, así como en Tomb Raider junto a Alicia Vikander. Próximamente, aparecerá en la adaptación live-action de Cómo entrenar a tu dragón.





¿Qué se sabe de la nueva serie de Harry Potter?

La serie, planeada para desarrollarse a lo largo de una década. Según Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, este ambicioso proyecto será una "adaptación fiel" de las novelas de J. K. Rowling, explorando con mayor profundidad cada uno de los libros de la saga.

En cuanto al casting, John Lithgow reveló en febrero que asumirá el papel de Albus Dumbledore en esta nueva versión. En una entrevista con ScreenRant, el actor de 79 años confirmó que interpretará al director de Hogwarts, un personaje previamente encarnado por los fallecidos Richard Harris y Michael Gambon.

¿Cuándo se estrenará la serie de Harry Potter?

La producción de la serie de Harry Potter se llevará a cabo en los estudios Warner Bros. en Leavesden, el mismo lugar donde se filmaron las películas originales. La fecha de estreno está prevista para finales de 2026 o inicios de 2027, aunque el casting de los protagonistas aún no ha sido revelado por completo.

