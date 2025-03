Jessie Cave, actriz de 'Harry Potter', abrió una cuenta de OnlyFans: "Es un fetiche"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en la saga cinematográfica de Harry Potter, anunció su incursión en OnlyFans. A través de sus redes sociales, la actriz reveló que su contenido en la plataforma estará enfocado en videos "sensuales" relacionados con su cabello.

En un video, la intérprete explicó que ofrecerá a sus suscriptores "los mejores sonidos del cabello" y "cosas muy sensuales", aclarando que no se trata de contenido sexual. Su propuesta está dirigida a aquellos con fetiches relacionados con el cabello, apartándose del contenido que comúnmente se asocia con OnlyFans.

En su pódcast Before we break up again, Cave dijo que OnlyFans no es exclusivamente para contenido erótico, aunque su popularidad se deba en gran parte a ello. "Es un fetiche, y fetiche no significa necesariamente algo sexual", explicó.

Jessie Cave interpretando a Lavender Brown en 'Harry Potter'. Su personaje era una bruja sangre pura, hija del Sr. y la Señora Brown y una Gryffindor. Comenzó su educación en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en 1991, el mismo año que Harry Potter.Fuente: Warner Bros.

Un año para saldar deudas y renovar su hogar

En su cuenta de Substack, Jessie Cave sostuvo que utilizará los ingresos de OnlyFans para salir de deudas y renovar su hogar. Entre esos objetivos, mencionó que debe "reparar el techo y eliminar el papel tapiz con arsénico y plomo".

"Un año. Lo intentaré por un año. ¿Mi objetivo? Salir de deudas. ¿Mi objetivo? Empoderarme", escribió Cave en su blog. También agregó que ve esta iniciativa como una manera de desafiar los estereotipos sobre las actrices y explorar su amor propio.

El auge de OnlyFans entre celebridades

OnlyFans se ha convertido en una fuente de ingresos para diversas figuras públicas. La cantante Lily Allen reveló que gana más dinero con su cuenta dedicada a fotos de sus pies que con sus reproducciones en Spotify.

Asimismo, Drea de Matteo, estrella de Los Soprano, dijo que la plataforma le permitió evitar la pérdida de su hogar.

