Harry Styles saltó a la fama hace más de diez años, cuando formó parte del grupo One Direction. | Fuente: Instagram / Harry Styles | Fotógrafo: Anthony Pham

El cantante Harry Styles, quien saltó a la fama hace más de diez años tras su paso por la banda One Direction, confesó recientemente que viene llevando terapia psicológica desde hace unos cinco años. Un proceso que le ha ayudado a mirarse hacia adentro con más franqueza.

En entrevista con la revista Better Homes & Gardens, el intérprete de "As It Was" explicó que decidió acudir al terapeuta, luego de que le persuadieran insistentemente. "Pensé que significaba que estabas roto. Quería ser el que pudiera decir que no lo necesitaba", manifestó.

Sin embargo, afirmó que tomar la terapia le permitió "abrir habitaciones" en su interior que no sabía que tenía. Esta situación le ha permitido sentir las cosas con mayor honestidad, luego de que antes se "deslizara emocionalmente" por la vida.

"Creo que aceptar vivir, ser feliz, sufrir en los extremos, es lo más vivo que puedes estar", dijo Harry Styles. "Perderlo llorando, perderlo riendo: no hay manera, no creo, de sentirse más vivo que eso", añadió.

La fama prematura

Por otro lado, en la misma entrevista, Harry Styles se refirió al éxito alcanzado por la estrella pop Billie Eilish. Si bien afirmó sentirse orgulloso por el triunfo de su colega en el plano profesional, reconoció que su fama prematura le llevó a preguntarse por el lugar que ocupará en la industria a medida que envejece.

"Ella era mucho más joven que yo [cuando obtuvo fama], y cuando [yo] estaba en la banda [One Direction], siempre éramos los jóvenes. Cuando hice mi primera cosa en solitario, todavía era como el joven. No soy un anciano ahora, pero ella es solo una generación diferente", comentó.

Para Harry Styles, la música no es "como el Fórmula Uno". No hay ganadores. "En mi vida, habrá 10 personas más que irrumpirán en la escena de esa manera, y solo me alejaré más de ser el joven. Entonces, siéntete cómodo con encontrar algo más que te haga feliz. Me pareció tan liberador", reflexionó.

Actualmente, el cantautor británico de 28 años está a la espera de la salida de su próximo disco, "Harry's House", que tiene programado estrenarse el 20 de mayo.

Harry Styles al dejar One Direction: "Me sentí libre"

En medio del aislamiento social, producido por la pandemia, Harry Styles afirmó que comenzó a "procesar muchas cosas que sucedieron" cuando formaba parte de One Direction. Señaló que en aquel tiempo, debía estar comprometido con ser agradable con la gente para "que les gustaras".

El artista explicó que unas cláusulas de limpieza, incluidas en sus contratos con la banda, lo asustaron al punto de dar mucho de sí mismo para comportarse de la mejor manera en todo momento. Cuando inició como solista y firmó un nuevo contrato sin esos términos, se puso a llorar.

"Me sentí libre", sentenció.

Actualmente, Harry Styles siente que sus temores a no ser tomado en serio como músico ya no perturban las decisiones que tome. Por primera vez, no siente que su vida se "acabe" si "este álbum no es un éxito comercial", mencionó en alusión al "Harry's House".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 11 THE BATMAN Lucía y Laura adivinan el futuro de Robert Pattinson

Nunca es tarde para hablar del hombre murciélago (entendí esa referencia). Lucía y Laura conversan sobre The Batman, su obsesión por el antihéroe más popular y qué puede pasar con esta nueva versión independiente del superhéroe de DC Comics.