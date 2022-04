El concierto de Louis Tomlinson en Lma ha cambiado de fecha y locación, para que puedan asistir más personas.

La empresa Move Concerts confirmó el nuevo local para el esperado show del ídolo juvenil Louis Tomlinson (ex One Direction), quien rompió récord de ventas al agotar sus entradas en pocas horas el año pasado.

El nuevo local elegido será el Arena Perú Explanada, ubicado en Av. Manuel Olguin 200 (costado de Puerta 7 del Jockey Plaza), este cambio permitirá que miles de fans que se quedaron fuera del show, puedan conseguir un ticket para el evento en la web de Teleticket.

Las entradas que la productora ha puesto en stock serán únicamente para zonas Campo A y Campo B, ya que la tribuna se encuentra llena. Por otro lado, recalcan que la venta será sólo en la plataforma digital de Teleticket desde el 13 de abril a las 9 a.m. El concierto contará con un 15% de descuento con tarjetas Interbank. La venta estará habilitada hasta agotar el aforo total del show.

Precios de las entradas*:

Campo A: S/ 390.00

Campo B: S/ 211.60

*Precios con descuento de 15%, incluyen comisión de Teleticket.

Louis Tomlinson de gira

El año pasado, Louis Tomlinson anunció su primera gira mundial para presentar el álbum debut como solista: "Walls"; y recibió halagos de la crítica, que lo consideró que fue una de las mayores sorpresas de la música pop.

Hasta el momento, Tomlinson registra la sorprendente cifra de mil millones de reproducciones en Spotify, así como una enorme masa de seguidores en las redes sociales, que supera los 54 millones de fans. Y es que el artista se mueve muy bien en estas plataformas y comparte varios momentos de su carrera, al punto de haber transmitido conciertos en vivo para recaudar fondos para organizaciones benéficas.

Ex integrante de uno de los mayores fenómenos de la historia de la música, One Direction, Louis retoma una extensa gira mundial interrumpida en marzo de 2020, que recorrerá Reino Unido, España, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Japón, Argentina, Brasil, Estados Unidos y ahora Perú.

En agosto de 2019, Tomlinson ganó el premio a la "Mejor Canción - Artista Masculino" en los Teen Choice Awards con "Two of us", el primer sencillo de WALLS, que ha reunido más de 40 millones de transmisiones y más de 23 millones de visitas en YouTube.

La gira mundial de Louis Tomlinson llega a Perú gracias a Move Concerts, productora de conciertos como Ed Sheeran, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jonas Brothers, entre otras estrellas juveniles. Todo listo para revivir la magia de los conciertos de las grandes estrellas internacionales en el país.

