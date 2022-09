Harry Styles y Chris Pine compartieron roles en la película "Don't Worry Darling". | Fuente: Composición (AFP)

El cantante Harry Styles negó haber escupido al actor Chris Pine, su compañero de reparto en 'Don't Worry Darling', durante la presentación de esta película en el Festival de Cine de Venecia 2022. Así lo desmintió el representante de la estrella pop en un comunicado enviado a la prensa.



En un video filtrado por redes sociales, supuestamente el exintegrante de One Direction escupió sobre su colega, quien estaba sentado a su lado. Ante la falta de claridad de las imágenes, esto produjo reacciones encontradas en los internautas.

Sin embargo, el representante de Harry Styles negó este miércoles que el intérprete de 'As It Was' haya escupido a Chris Pine. "Esta es una historia ridícula. Una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión virtual que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas", señaló.

Asimismo, agregó para zanjar esta polémica: "Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe".

'Don't Worry Darling', una película que viene con polémica

El Festival de Cine de Venecia se ha convertido en el escenario para conflictos y tensiones entre Olivia Wilde, su protagonista Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine y hasta nuevas declaraciones de Shia LeBeouf, quien está fuera del proyecto desde casi el inicio.

'Dont’ Worry Darling' es la segunda cinta de Olivia Wilde como directora, un drama que tiene como protagonistas a Florence Pugh y Harry Styles, quienes dan vida a Alice y Jack Chambers, un matrimonio que parece estar en una vida de ensueño, pero de la que Alice comienza a cuestionarse, revelando oscuros secretos.

El rodaje de la cinta se vio marcado por los rumores de una relación romántica entre Harry Styles y Olivia Wilde, quien en ese entonces aún seguía casada con Jason Sudeikis, conocido por su protagónico en 'Ted Lasso', y de quien se separó en noviembre de 2020.

Si bien tras el fin del matrimonio con Sudeikis, Olivia mantuvo su relación con Styles de manera privada, la pareja protagonizó diversas noticias de la prensa rosa.

"No voy a decir nada al respecto, porque nunca he visto que una relación se beneficie de ser arrastrada a la arena pública. Ambos hacemos todo lo posible para proteger nuestra relación; creo que es por experiencia, pero también por un profundo amor”, afirmó.

La mala relación entre Olivia Wilde y Florence Pugh

Desde el inicio del proyecto, Florence Pugh era la elegida para ser protagonista de 'Don’t Worry Darling'. Sin embargo, y pese a que la actriz es muy activa en redes al promocionar los proyectos en los que está involucrada, ha mantenido silencio frente a la cinta dirigida por Olivia Wilde.

Durante la conferencia de prensa de la película en el Festival de Cine de Venecia, Wilde contó que la ausencia de Pugh (quien pese a ser la protagonista no estaba junto al elenco en el prestigioso festival) se debía a que ella estaba grabando la secuela de 'Dune'.

“Florence es una gran potencia, y estamos muy agradecidos de que pueda venir esta noche a compartir con nosotros, a pesar de que se encuentra en plena producción de la película ‘Dune’. Como directora sé lo perturbador que es perder a un actor aunque sea por un día, así que estoy muy agradecido con ella y con Denis Villeneuve por ayudarnos. Estamos encantados de poder celebrar su trabajo esta noche. No puedo decir lo suficientemente honrada que estoy de tenerla como protagonista, ella está increíble en la película”, contó Olivia.

A los pocos minutos de esta declaración, Florence Pugh llegó a Venecia para ser parte de la alfombra roja y de la proyección, que se llevó un tibio aplauso de cuatro minutos de la audiencia.





