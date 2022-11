Harry Styles y Olivia Wilde fueron captados en fotografías mientras iban tomados de la mano en el 2021 y desde ese momento comenzaron los rumores de romance. | Fuente: Composición

El cantante Harry Styles y la actriz Olivia Wilde “se han tomado un descansando” después de tener una relación de dos años. De acuerdo con diferentes fuentes cercanas a la pareja, ambos han decidido terminar su relación y tomar caminos por separado para dedicarse a sus actividades laborales.

"Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles. Es una decisión muy amistosa", dijeron para la revista People. De hecho, la protagonista de ‘Don’y Worry Darling’ estuvo en el concierto que ofreció el artista el 15 de noviembre en Los Ángeles.

"Todavía son amigos muy cercanos. En este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados", agregó la fuente. Como se recuerda, Harry Styles y Olivia Wilde fueron captados tomados de la mano luego de que asistieran como pareja a una boda en el 2021. El evento habría sido realizado bajo todas las medidas de prevención por la pandemia y tuvo 16 invitados en total, entre los cuales figuraba el exintegrante de One Direction.

Además, a fines de septiembre, la pareja fue captada dándose un beso en Nueva York. Aunque la actriz y el cantante ganador del Grammy nunca confirmaron su relación, Wilde fue vista a menudo entre la multitud en los espectáculos Love on Tour de Styles, y fueron fotografiados en múltiples ocasiones.

Harry Styles ofrecerá un concierto en Lima

La empresa Artes Perú confirmó el nuevo local para el esperado concierto de Harry Styles, el exintegrante One Direction que logró un rotundo sold out, a pocas horas de que sus entradas salieran a la venta. El escenario ya no estará en el Jockey Club, como inicialmente se había anunciado; sino que se mudará al Estadio Nacional, el próximo 29 de noviembre.

El cambio permitirá que miles de fans del ídolo juvenil que se quedaron fuera del show, puedan conseguir una entrada para el evento, ya que la productora puso a la venta más boletos a través de Teleticket. Las entradas emitidas anteriormente para el Jockey Club serán válidas para la nueva sede.

Harry Styles se ha posicionado como una de las estrellas juveniles más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut homónimo en solitario, se convirtió en uno de los diez discos más vendidos del año en todo el mundo y tuvo la mayor primera semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Su segundo álbum, Fine Line, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, convirtiéndolo en el segundo álbum número uno de Harry en los Estados Unidos. Desde que inició su carrera en solitario ha ganado prestigiosos galardones, incluidos dos premios Brit, un Grammy, un premio Ivor Novello, un American Music Award, entre otros; además de ser el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de la Revista Vogue.





