“Me terminaron y me bloquearon”: 'Majo con Sabor' da detalles de su ruptura con Gino Assereto

La influencer aseguró que su romance no terminó por terceras personas.
| Fuente: Instagram: @majoconsabor
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La chef e influencer dijo que en el futuro sabrá por qué el exchico reality decidió poner fin a su romance y cortar toda comunicación.

La chef María José Vigil Checa, conocida como ‘Majo con sabor’, negó haber retomado su relación con Gino Assereto, pese a las especulaciones. 

“He visto en todos los canales, radios y periódicos que he vuelto con él, cuando no es así”, aseguró la cocinera, antes de contar cómo terminó el romance. “Te lo resumo así: me terminaron y me bloquearon. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé”, afirmó en Magaly TV La Firme

Vigil señaló que desconoce los motivos de la actitud del ex chico reality y que solo recibió la confirmación de que había sido bloqueada. “No sé qué le habrá incomodado, las bromas que hago, no sé… no podría dar explicaciones”, comentó. 

La chef añadió que, en algún momento, espera conocer las razones detrás de la decisión de Gino Assereto. “Me provoca saber por qué ha pasado. Lo voy a saber en su momento, todo va a caer en un momento preciso”, concluyó.  

La vez que Majo reconoció el cariño de Gino Assereto por Jazmín Pinedo

Los fans de la expareja recordaron la vez que, durante una entrevista, le preguntaron a 'Majo Con Sabor' si aceptaría subirse al ring en una eventual edición de Celebrity Combat para enfrentarse a alguna expareja de Gino Assereto.

La interrogante, claramente dirigida a Jazmín Pinedo -conductora de televisión y madre de la hija de Assereto- no fue esquivada por la influencer. Por el contrario, Majo respondió: “No, jamás. La respeto y la voy a amar de la misma manera en que él la ama a ella”, declaró.

Sus palabras causaron sorpresa tanto en el público como entre los conductores del programa, ya que reconoció abiertamente el afecto que, según ella, Gino aún siente por Pinedo, presentadora de +Espectáculos.

Estas declaraciones hicieron que sus seguidores se preguntaran si Pinedo fue una de las razones de su reciente ruptura.

Tags
Majo con Sabor Gino Assereto

