Exreguetonero Héctor 'El Father' lanzará su canal de televisión cristiano: "Será un llamado de emergencia espiritual"

Ahora como pastor evangélico, el recordado precursor del reguetón abrirá un canal donde abordará predicaciones, testimonios de vida, documentales, música, ayuda espiritual y recursos educativos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Héctor 'El Father', reconocido exreguetonero puertorriqueño y ahora pastor evangélico, anunció la creación de Maranatha 911, un nuevo canal de televisión cristiano que buscará abordar problemáticas sociales como la drogadicción, la violencia, la depresión y el suicidio, desde una perspectiva espiritual y de ayuda comunitaria.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el residencial público Luis Lloréns Torres, el más grande de Puerto Rico, Delgado presentó el proyecto acompañado del también exnarcotraficante y ahora converso cristiano Alexander Capó Carrillo, conocido en el pasado como Alex Trujillo.

El canal iniciará transmisiones el 14 de abril, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, y podrá verse a través de YouTube, Facebook y señal abierta en algunas regiones de Puerto Rico. Además, contará con una plataforma integral que incluye televisión, radio, aplicaciones móviles y redes sociales, con programación disponible las 24 horas del día.

"Este canal es un llamado de emergencia espiritual. Maranatha significa ‘¡El Señor viene!’, y 911 representa la urgencia de volver a Dios y que Él sea el número uno en nuestras vidas", expresó Héctor 'El Father'.

Maranatha 911 ofrecerá una variedad de contenidos con enfoque cristiano y transformador: predicaciones, testimonios de vida, documentales, música, ayuda espiritual y recursos educativos. También incluirá un centro de llamadas activo las 24 horas, atendido por profesionales de la salud mental para brindar apoyo inmediato a quienes lo necesiten.

Programas del nuevo canal de Héctor 'El Father'

Entre los programas destacados están:

Un Nuevo Despertar: tratará temas como el divorcio, la criminalidad y la salud emocional.

La Gran Mentira: grabado en cárceles de Puerto Rico, con testimonios de internos y exnarcotraficantes sobre la realidad del mundo del crimen.

Lo Que Dios Nos Unió: conducido por el también exreguetonero Julio Voltio y su esposa, enfocado en temas de familia y restauración matrimonial.

Del Narcotráfico al Altar: se presentará historias de vida de personas que dejaron el crimen para servir en el ministerio cristiano.

Héctor 'El Father', una figura clave en el auge del reguetón en los años 90 y 2000, se retiró de la música en 2008 tras su conversión al cristianismo. Desde entonces, ha trabajado en comunidades marginadas con un fuerte enfoque en la rehabilitación espiritual y social.

"Hay una bola de fuego que cada día crece más: los asesinatos, los suicidios, la drogadicción. No podemos quedarnos de brazos cruzados", concluyó.

¿Quién es Héctor 'El Father'?

Héctor Delgado, de 45 años, comenzó a labrar su famosa carrera musical en los años 90 como uno los integrantes de la llamada "vieja escuela" del reguetón, al participar junto a su entonces compañero, Tito "El Bambino", en producciones como "No Fear 1", "The Legend" y "DJ Goldy 3 - The Melody".

El dúo siguió cosechando fama con varios discos en conjunto como "Violencia Musical", "Nuevo Milenio", "Lo de antes", "A la reconquista", "La Historia Live" y "Season Finale", hasta que ambos decidieron tomar sus carreras en solitario. Los dos artistas publicaron varias producciones por su cuenta, siendo las de Delgado algunas de las más aceptadas entre el público urbano por su contenido callejero.

Informes RPP Semana Santa en el Perú: un viaje de fe y tradición Los fundamentos de la celebración de la Semana Santa, tal como la conmemoramos en la actualidad, se establecieron hace 1700 años, en Nicea, actual Turquía. En el territorio que ahora es el Perú, los primeros registros de la celebración están en los libros de cabildo limeño o autoridad municipal del período colonial. Conozcamos más en el siguiente informe. Leer más Compartir Informes RPP Share 00:00 · 00:00