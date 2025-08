“Es algo que todos hacemos”: Wendy Guevara rompe su silencio tras la filtración de su video íntimo

La influencer y ganadora de La casa de los famosos: México denunció que hackearon su cuenta de Instagram y compartieron sin consentimiento un video con contenido sexual. En un en vivo, Wendy explicó lo sucedido y aseguró: “No me da pena, pero me da pena por los niños que me siguen”.

“A mí no me da pena”, afirmó Wendy Guevara durante una transmisión en vivo en la que se pronunció luego de que se hizo viral un video íntimo en el que aparece teniendo relaciones sexuales. La influencer y presentadora digital de La casa de los famosos: México respondió sin filtros: “Es algo que todos hacemos”.

Según explicó, la polémica surgió después del robo de su celular, hecho que derivó en la publicación sin su consentimiento de este material privado en su cuenta de Instagram. Aunque el video fue eliminado casi de inmediato, varias personas alcanzaron a verlo y a compartir capturas de pantalla.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su video íntimo?

Mientras se preparaba para una nueva emisión de La casa de los famosos: México, Wendy, de 31 años, dedicó unos minutos para hablar directamente con sus seguidores sobre el incidente. “A mí no me da pena, pero sí me da pena que haya sido en mi Instagram, porque hay niños que me siguen”, afirmó.

Entre los comentarios de sus seguidores, Wendy leyó: “Ya subieron tu video”. A lo que respondió: “Ya sé, ¿qué más puedo hacer? Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad. Se metieron a mi Instagram y desde ahí lo subieron. No está en mis manos”.

La celebridad de internet añadió con humor: “Si se filtró un video de Kim Kardashian, ¿qué puedo esperar yo? Soy una simple mortal a su lado”. También se refirió a los rumores: “Hay gente que va a decir que una lo subió a propósito, que piensen lo que quieran. No me voy a desgastar”.

Wendy Guevara regresó a 'La casa de los famosos: México', esta vez como presentadora digital junto al actor Ricardo Margaleff.Fuente: Instagram: @soywendyguevaraoficial

¿Qué dijo Televisa ante la polémica?

Una de las preguntas más frecuentes en el live fue si este hecho afectaría la continuidad de Wendy en La casa de los famosos: México. Al respecto, la influencer contó: “Ya hablé con mis jefes. Pensé que me iban a regañar, pero me dijeron que no soy la primera a la que le ha pasado, que no me sienta protagonista”.

