Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', anunció que le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

A través de un comunicado compartido por People, el actor Eric Dane reveló que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", se lee en la carta.

Conocido por ser Mark Sloan, jefe de cirugía plástica en el Hospital Seattle Grace Mercy West hasta su fallecimiento tras un accidente aéreo en Grey's Anatomy; también forma parte de Euphoria, de HBO. Pese a su enfermedad, confirmó que continuará trabajando en la serie que estrenará próximamente su tercera temporada.

"Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo", mencionó.

Eric Dane, de 52 años, está casado con Rebecca Gayheart y la pareja comparte dos hijos, Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13.

¿Quién es Eric Dane?

Eric Dane es un actor estadounidense nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Es ampliamente reconocido por sus interpretaciones en series de televisión como Grey’s Anatomy, donde dio vida al carismático Dr. Mark Sloan, y Euphoria, en la que interpreta a Cal Jacobs, el complejo padre de Nate. Además, ha participado en producciones como Charmed, The Last Ship y películas como X-Men: The Last Stand, Valentine’s Day, Burlesque y Bad Boys: Ride or Die.

Christina Applegate también padece un tipo de esclerosis

En agosto de 2021, Christina Applegate, la recordada actriz de Matrimonio con hijos, reveló a sus seguidores, por medio de su cuenta de X (antes Twitter), que padece de esclerosis múltiple. "Hola amigos. Hace unos meses fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho otras personas que sé que también padecen esta enfermedad", escribió en ese entonces.

"Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino continúa a menos que algún imbécil se ponga en medio", ironizó Applegate.

La actriz también pidió privacidad de ahora en adelante y dio las gracias a sus seguidores. La artista saltó a la fama con su papel de Kelly en la comedia televisiva Matrimonio con hijos (1987-1997).

