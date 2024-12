Hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega fue liberado tras ser acusado de dos violaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue liberado de prisión a fines de noviembre, tras haber permanecido detenido durante una semana. La policía noruega informó que no solicitará una extensión de la prisión preventiva que un juzgado había dictado en su contra como presunto responsable de dos violaciones.

En un comunicado, las autoridades explicaron que, durante el tiempo que Marius, fruto de una relación anterior de Mette-Marit (ahora casada con el heredero al trono noruego), estuvo detenido, se revisaron los materiales incautados relacionados con su caso y se realizaron diversos interrogatorios.

Como resultado, se determinó que ya "no existe peligro" de destrucción de pruebas, por lo que no hay razones para mantener encarcelado al joven de 27 años, quien no pertenece formalmente a la casa real. Las acusaciones de violación contra el hijo de la futura reina de Noruega han sumido a la familia real en "el mayor escándalo" de su historia, en un "annus horribilis" (año terrible) para la corona.

El nombre de Marius Borg Høiby, de 27 años, nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette-Marit, con el príncipe heredero Haakon, está constantemente en la prensa desde mediados de año. Como se recuerda, fue detenido en Oslo el 4 de agosto, acusado de haber violado a su novia la noche anterior.

La prensa publicó una foto que muestra un cuchillo clavado en una pared y afirmó que Marius Borg Høiby le entregó ese día a la policía un teléfono parcialmente destruido sin tarjeta SIM. En una declaración pública por escrito, admitió haber ejercido violencia durante el altercado con su novia, asegurando que padece "trastornos psicológicos" y que lleva mucho tiempo luchando "contra la adicción a las drogas".

Pese a ello la polémica sigue y se suceden las revelaciones sobre el hijo de la princesa, que no tiene un papel público oficial, a diferencia de su medio hermano y media hermana, nacidos después del matrimonio de su madre con el príncipe heredero.

Una fotografía tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Fuente: AFP

Otro caso se suma a un año difícil para la familia real de Noruega

La imagen de la familia real de Noruega ya se vio dañada por el nuevo matrimonio de la princesa Martha Luisa, hija mayor del rey Harald y la reina Sonja, con un autoproclamado chamán, el estadounidense Durek Verrett.

Ambos son defensores de las terapias alternativas y Martha Luisa asegura que puede comunicarse con los ángeles. Por su parte su marido vende un medallón "salvador" entre acusaciones de ser un charlatán. En 2017, el 81% de la población apoyaba a la monarquía, un porcentaje que este septiembre cayó al 62%.

Para empeorar las cosas, el rey Harald, de 87 años, tiene problemas de salud que lo obligaron a tomarse una larga baja por enfermedad a principios de año y a reducir sus actividades. En febrero, el decano de los soberanos en funciones en Europa tuvo que ser repatriado en avión tras contraer una infección durante una estancia privada en Malasia. El gobierno incluyó en octubre en su presupuesto 20 millones de coronas (unos 2 millones de dólares) para la compra de un "sarcófago" en previsión de su muerte.

"A veces la vida es muy difícil. Esto es algo que todos pueden experimentar, incluida nuestra familia", dijo el veterano soberano en octubre, sin mencionar específicamente los problemas de su familia.

Según los observadores, la monarquía noruega sobrevivirá mientras los escándalos afecten solo a personalidades "periféricas". La pareja real, el príncipe heredero Haakon y su esposa, siguen siendo muy populares. "La República no es una amenaza inminente. Incluso las peores encuestas muestran que hay el doble de noruegos que apoyan la monarquía", dice Tor Bomann-Larsen, autor de biografías sobre la familia real.

