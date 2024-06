Bailó 'Shake It Off': Príncipe William celebró su cumpleaños 42 en concierto de Taylor Swift junto a sus hijos

Después de cumplir con sus actividades protocolares y de pasar en familia su cumpleaños 42 el viernes, 21 de junio, el príncipe William cerró la noche con broche de oro, al asistir al concierto de Taylor Swift en Londres.

El heredero al trono británico estuvo presente junto con sus dos hijos, la princesa Charlotte y el príncipe George. La cantante compartió la imagen en Instagram, donde la familia real la visitó tras bambalinas. "Feliz cumpleaños, amigo. Los espectáculos de Londres tienen un comienzo espléndido", se lee en la descripción de la imagen donde todos sonríen y también sale Travis Kelce, pareja de Swift.

El último fin de semana, Taylor Swift ofreció un concierto en el estadio de Wembley, en el cual cantó sus mejores canciones y una de las más esperadas fue Shake It Off. Este tema parece ser el favorito del hijo de Lady Di ya que sus fanáticos lo grabaron bailando y cantando.

El príncipe William y sus hijos disfrutaron junto a las 90 mil personas que asistieron al establecimiento para vibrar al ritmo de la artista del momento. Es de conocimiento que los hijos de Kate Middleton son grandes fans de la cantante por lo que también disfrutaron de todo el show.

Otros famosos que asistieron al concierto fue la protagonista de Bridgerton, Nicola Coughlan; también Cara Delevingne, Salma Hayek y Leslie Mann, según fotografías compartidas por Jonathan Van Ness de Queer Eye.

"Los espectáculos de Londres tienen un comienzo espléndido", escribió Taylor Swift en referencia a la asistencia de la familia real en su show.Fuente: @taylorswift

Así celebró Kate Middleton el cumpleaños del príncipe William

"¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Te queremos mucho!", fue el mensaje en la leyenda de la nueva imagen de la familia real, compartida el último viernes para celebrar el cumpleaños del príncipe William. En la fotografía, se puede ver al heredero al trono británico en un momento divertido e informal junto a sus tres hijos pequeños.

Kate Middleton, quien reapareció en público el último sábado tras iniciar su tratamiento contra el cáncer, fue la fotógrafa en esta ocasión especial. Capturó a su esposo, el príncipe de Gales, disfrutando de un momento adorable en la playa mientras saltaba sobre la arena de la mano de sus hijos: George, Charlotte y Louis, quienes posaron haciendo muecas divertidas para la cámara.

La vez que el príncipe William y Taylor Swift cantaron juntos

Muchos no lo recuerdan, pero hubo un día memorable en que el príncipe Guillermo se convirtió en una estrella del rock al subirse al escenario para entonar Livin' on a Prayer junto a Taylor Swift y Jon Bon Jovi. Fue el 26 de noviembre de 2013, durante un evento solidario en Londres al que asistió el duque de Cambridge y otros distinguidos invitados.

La improvisada actuación tuvo lugar en una carpa especial en los jardines del Palacio de Kensington, dejando una escena única que perdurará en la memoria de todos los presentes. Ocho años después, en 2018, el hijo de Lady Di compartió detalles de aquel inolvidable momento en el podcast Time to Walk, de Apple, con su característica sinceridad y un toque de humor.

"Cuando vi que Jon Bon Jovi y Taylor Swift estaban también allí, casi me quedo sin aliento. Taylor estaba a mi izquierda y, después de sonar la primera canción, hubo una pausa y ella se volvió hacia mí. Me puso la mano en el brazo, me miró a los ojos y dijo: "Vamos, William. Vamos a cantar", recordó. "Hoy en día, aún no sé qué me pasó... Incluso todavía me ruborizo al recordarlo. Y me dije a mí mismo, '¿Estoy aquí cantando este tema cuando ni siquiera me sé bien la letra?", dijo entre risas.

