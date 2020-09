Robert De Niro y Sharon Stone encarnaron una pareja tóxica en la cinta "Casino" de Martin Scorsese. | Fuente: Universal Pictures

De su baúl de los recuerdos, Sharon Stone quiso sacar a colación, recientemente, la apasionada relación que vivió en la cinta “Casino” junto a su colega Robert De Niro, a propósito de una pregunta lanzada por un fanático durante una entrevista.

En medio de la promoción de la serie “Ratched”, la actriz fue consultada en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen por el colega que le dio el mejor beso durante un rodaje. Y Stone eligió a De Niro por encima de otros actores como Michael Douglas y Sylvester Stallone.

"Bueno, Robert De Niro era sin duda el mejor besador", dijo la intérprete de 62 años en respuesta al seguidor que lanzó dicha interrogante. "Sí, Bob era lejos el mejor besador", añadió.

Stone y el protagonista de “The Irishman” coincidieron en la filmación de “Casino” en los años noventa. Entonces, el respeto que sentía la actriz por De Niro hizo que considerara los besos que compartió con él durante el rodaje como un episodio inolvidable.

En "Casino", Sharon Stone y Robert De Niro dieron vida a una Ginger y Sam 'Ace' Rothstein. | Fuente: IMDB / "Casino" (1995)

“Fue el actor que más admiré durante toda mi carrera”, señaló Stone. “Era como: 'Solo quiero sentarme al otro lado de la mesa con Robert De Niro'. Tal vez por eso lo viví de una manera tan extraordinaria, con gran respeto. El beso fue un momento cumbre para mí”, agregó.

Seguidamente, la actriz manifestó: "Pero, para empezar, estaba tan locamente enamorada de él como actriz, que probablemente podría haberme golpeado en la cabeza con un martillo y yo habría dicho: '¡Oh, sí!'. Pero fue bastante fabuloso".

Sobre los otros actores que debió besar durante una filmación, Stone aseguró que no guarda grandes recuerdos. “No sé si puedo comparar nada más con eso. Todo lo demás era como 'meh'”, confesó.

Como se recuerda, “Casino” fue dirigida por Martin Scorsese en 1995 y contó con un elenco protagonizado por Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone. Por su papel en esta cinta, la actriz fue nominada a un Oscar y un Globo de Oro.