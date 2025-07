"Mi corazón está roto": Sylvester Stallone se despide de Hulk Hogan con emotivo mensaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras conocerse la muerte de Hulk Hogan, ícono de la lucha libre y figura destacada del entretenimiento, el actor Sylvester Stallone compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, recordando la profunda admiración y cariño que sentía por él.

“Tuve el placer de conocer a esta brillante personalidad y showman cuando tenía 26 años. Fue absolutamente maravilloso y su increíble habilidad hizo que Rocky III fuera increíblemente especial. Mi corazón está roto. Creo que se ha ido...”, escribió Stallone, conmovido por la partida de quien fue su colega y amigo.

Hogan, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, participó en 1982 en Rocky III interpretando al carismático y temible luchador "Thunderlips", en una de las escenas más recordadas de la saga. Aquella colaboración marcó el inicio de una amistad que se mantuvo durante décadas.

La publicación de Stallone se viralizó rápidamente y generó una ola de mensajes de condolencias y homenajes por parte de fanáticos, colegas y figuras del espectáculo.

Hulk Hogan: el nacimiento de una leyenda

Con su característica bandana, su físico imponente y su inconfundible carisma, Hulk Hogan fue uno de los rostros más reconocibles de la cultura pop en los años 80 y 90, transformando la lucha libre en un fenómeno global. Su influencia dentro de la WWE (entonces WWF) fue determinante para llevar el espectáculo a la televisión nacional y convertirlo en una industria multimillonaria.

La llamada 'Hulkamanía' nació en 1984, cuando Hogan derrotó a The Iron Sheik para convertirse en campeón mundial de la WWF. Desde entonces, su lema “Train, say your prayers and eat your vitamins” y su grito de guerra “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?” se convirtieron en parte del imaginario colectivo de una generación.

En los años 90, Hogan dio un giro radical a su personaje al unirse a la WCW (World Championship Wrestling), donde fundó, junto a Kevin Nash y Scott Hall, la legendaria facción nWo (New World Order). Esa etapa fue clave para la histórica 'Monday Night War' entre WWE y WCW, marcando una era dorada para la lucha libre en televisión.

El legado de Hulk Hogan

Hulk Hogan fue introducido al Salón de la Fama de WWE en 2005, y volvió a ser incluido en 2020 como parte del grupo nWo. Su carrera también incluyó apariciones en el cine (Rocky III, Suburban Commando), reality shows (Hogan Knows Best) y múltiples reinvenciones como figura pública.

Aunque también fue una figura polémica en años recientes, su legado dentro del wrestling profesional es indiscutible. Fue campeón mundial en 12 ocasiones y dejó una huella imborrable en el entretenimiento deportivo.