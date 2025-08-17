Samahara Lobatón se confiesa antes de 'El valor de la verdad': "Me van a conocer desde el lado más humano"

La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón participará por primera vez en el programa de Beto Ortiz, donde hablará sobre aspectos íntimos de su vida y los romances de Jefferson Farfán.

Este domingo, Samahara Lobatón se sentará por primera vez en El valor de la verdad (EVDLV) para revelar detalles poco conocidos de su vida y hablar sobre sus amigas que han tenido algún acercamiento con el exfutbolista Jefferson Farfán, quien mantuvo una relación con su madre, Melissa Klug.

"Van a conocer un poco de mi vida, de las cosas que he pasado, me van a conocer desde el lado más humano", adelanta Samahara en uno de los avances del programa. En las imágenes también se aprecia que la influencer vivirá momentos de gran carga emocional, hasta el punto de derramar algunas lágrimas.

"No estoy nerviosa"

Samahara llegó al set acompañada por sus amigos Jeffrey Constantino y Ángela Alor, quienes estarán atentos para evitar que responda la pregunta más comprometedora que le lance el conductor Beto Ortiz.

Antes de la grabación, Beto destacó la participación de la joven: "Es una chica que tiene las cosas claras. Creo que su paso por El valor de la verdad servirá para aclarar una serie de mitos que existen no solo sobre ella, sino también sobre Jefferson Farfán".

Por su parte, Samahara aseguró que no sintió nervios al sentarse en el temido sillón rojo. "No me da nervios salir en televisión. Por lo mismo que estoy diciendo la verdad, no estoy nerviosa", afirmó.

Samahara Lobatón junto a Beto Ortiz en 'El valor de la verdad'.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

Samahara Lobatón en El valor de la verdad

En el avance del programa, Beto Ortiz pregunta, fuera de las preguntas del polígrafo: "¿Cuántas de tus amigas han tenido affairs con Jefferson Farfán? ¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?". También se escucha que Samahara comenta: "Este es el proceso de las tres juntas".

La influencer relató además un episodio con Farfán que involucra a su pareja Bryan Torres: "Él le escribió un mensaje a Bryan que yo leí, donde le decía que no saliera conmigo, que le iba a armar un ampay para que lo vincularan con otra mujer". Ante la duda de Beto, Samahara confirmó: "Sí, prácticamente humillándome".

El adelanto también sugiere que Samahara abrirá un capítulo doloroso de su vida relacionado con su expareja Jonathan Horna, conocido como Youna. Asimismo, cuando el conductor le consulta si le preocupaba lo que Farfán pudiera pensar, ella responde tajante que no.

¿Cuándo ver a Samahara Lobatón en El valor de la verdad?

El episodio completo con Samahara Lobatón en El valor de la verdad se transmitirá este domingo 17 de julio a las 10 p.m. por Panamericana Televisión y en el canal oficial del programa en YouTube. Con esta participación, la influencer se suma a una lista de invitados recientes como Suheyn Cipriani, Pablo Villanueva 'Melcochita', Sergio Romero 'Chechito' y Mariella Zanetti.

