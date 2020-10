Ignacio López Tarso aparece con tanque de oxígeno y preocupa a sus fanáticos. | Fuente: Twitter

Ignacio López Tarso, primer actor mexicano recordado por su participación en “Vivan los niños”, novelas, teatro y cine, preocupó a sus seguidores luego de aparecer en el programa ‘Venga la alegría’ usando oxígeno.

El artista confesó que se está cuidando para no contraer la COVID-19 ya que tiene 97 años y es una persona vulnerable. Además, asegura que esta enfermedad ha venido desgastándolo tanto física como mentalmente por lo que todo eso le tiene preocupado.

A pesar de que a su edad aún puede movilizarse solo, comentó que en las mañanas presenta algunos problemas para respirar y, a pesar de que no ha sido muy severo, son frecuentes:

“A veces me asfixia, necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno, hoy amanecí un poco falto de aire, y (el tanque de oxígeno) me hace mucho provecho, lo voy a tener un buen rato”, dijo López Tarso.

Por otro lado, aseguró que no le tiene miedo a la muerte y que, si eso sucediera, está listo para enfrentarlo: “Estoy mentalizado para lo venga a pasar, pero eso no me pesa, estoy contento y disfrutando de la vida”.

El primer actor mexicano asegura sentirse bien de salud y reveló que, gracias a la tecnología, podrá regresar a hacer lo más le gusta que es actuar:

“Si no fuera por este nuevo camino que hemos encontrado para comunicarnos con el público sería insoportable el encierro (...) Y muy pronto estaremos con una adaptación magnífica para la lectura dramatizada de Macario”, comentó.

Ignacio López Tarso no está alejado de sus proyectos, al contrario, participó en la obra “Leonardo y su máquina de volar” en donde el primer acto lo protagonizó junto a su hijo.

