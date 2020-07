Ana Pau Cáceres, recordada actriz de "Vivan los niños", cumplió 26 años en plena pandemia. | Fuente: Instagram

“Vivan los niños” todavía es recordada por muchos televidentes, y sus protagonistas han cambiado con el paso de los años. Tal es el caso de 'Polita', interpretada por Ana Pau Cáceres, quien recientemente cumplió 26 años en tiempos de COVID-19. Desde sus redes sociales, la joven mexicana compartió la celebración de dicha fecha especial.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la popular ‘Polita’ anunció su cumpleaños número 26 en plena pandemia de coronavirus. En las fotografías publicadas, ella posó junto a sus amigos y hermana demostrando que ha pasado un buen rato pese a la propagación del virus. Cabe destacar que, la actriz vive en el estado de Quintana Roo, en Yucatán, México.

“Sweet 26 like the 80′s baby. Me siento súper agradecida de celebrar este año nuevo sintiéndome tan feliz. No puedo pedir nada más porque me siento tan plena. Gracias por sus mensajes los leo todos”, escribió Ana Pau Cáceres para sus seguidores agradeciendo un nuevo año de vida.

La mexicana guarda mucho cariño al papel de 'Polita', debido a que siempre la recuerda como parte de su niñez. En la actualidad, ella continúa actuando, y también tiene una faceta musical y como conductora de televisión. A través de sus redes sociales, se describe como una health coach.

EL ELENCO DE “VIVAN LOS NIÑOS”

La actriz mexicana se dio a conocer desde muy pequeña al dar vida a Polita en la telenovela “Vivan los niños”, emitida por Televisa. La producción azteca se estrenó entre 2002 y 2003, y fue transmitida en diversos países de Latinoamérica, incluido Perú. El personaje de Cáceres es uno de los más recordados hasta la actualidad.

El exitoso melodrama mexicano contó con las actuaciones de Marisol (Daniela Aedo), Simoneta (Natalia Juárez), Estrella (Danna Paola), Polita (Ana Paula Cáceres), Lucas Batalla (Andrés Márquez), Ángel (Christian Stanley), entre otros más.