Juan Diego Florez es el nuevo director artístico del "Rossini Opera Festival". | Fuente: AFP

El tenor peruano Juan Diego Flórez ha sido nombrado nuevo director artístico del "Rossini Opera Festival" de la ciudad italiana de Pesaro (norte), confirmó este martes esta institución dedicada a la figura del compositor.

El cantante lírico, uno de los más aclamados en la escena internacional, empezará el cargo el 1 de enero de 2022, tal y como convino el Consejo de Administración del evento.

Entre otras cosas, Juan Diego Flórez ayudará al superintendente, Ernesto Palacio, en la creación y puesta en marcha de los programas futuros del festival.

"Estoy muy contento y me siento honrado por esta nueva aventura artística, sobre todo porque me lo otorga un festival donde nací artísticamente con solo 23 años", declaró el tenor en una nota.

El Festival de Ópera de Rossini

El superintendente destacó su relación "personal y laboral" con el tenor peruano desde 1994 y aseguró que desde entonces ha tenido en cuenta sus sugerencias e ideas: "Su contribución será fundamental para esta nueva página" del festival, auguró Palacio.

Junto a Juan Diego Flórez (Lima, 1973), el Consejo de Administración del Festival de Pésaro eligió como nuevo director general al italiano Cristian Della Chiara, hasta ahora responsable de Marketing.

El Festival de Ópera de Rossini (ROF, en inglés) es un ente que desde 1980 promociona un prestigioso festival internacional dedicado por completo al famoso compositor Gioachino Rossini (1792-1868) y sirve como laboratorio sobre música.

(Con información de EFE).

