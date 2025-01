"Ella no logró salir a tiempo": Jennifer Garner se quiebra al contar que su amiga murió en el incendio en Los Ángeles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jennifer Garner se ha visto afectada por los incendios forestales que azotan Los Ángeles. La famosa actriz no solo sufrió pérdidas materiales, sino que, lamentablemente, una amiga cercana murió a causa del siniestro. En conversación con MSNBC, la protagonista de Si tuviera 30 lamentó su pérdida.

"Sí. Perdí a una amiga, y para nuestra iglesia es un tema muy delicado, así que no siento que debamos hablar de ello aún. Ella no logró salir a tiempo", dijo con la voz entrecortada. Pese a que su casa no sufrió daños, sintió pena por sus amigos y vecinos que no tienen donde vivir.

"Vienen a mi mente 100 familias. Sin pensarlo mucho, podría escribir una lista de 100 amigos que han perdido sus casas", dijo en otra entrevista para Page Six. "Mi mejor amiga vivía en esta misma calle. Tenían un gong en el jardín delantero que usaban para llamar a los niños al final del día. Esta es la calle por la que corríamos en las carreras de 5K. Aquí pasaba el camión de bomberos durante el desfile del Cuatro de Julio", recordó, mientras miraba alrededor.

Para ayudar a los damnificados, Jennifer Garner es parte de los voluntarios de World Central Kitchen, una oenegé liderada por el chef José Andrés, que provee alimentos a los afectados por desastres. "Es algo increíble de ver. World Central Kitchen y el chef José simplemente llegan y dicen... 'Aquí estamos. Lo tenemos bajo control. No te preocupes'", mencionó, alabando el trabajo del cocinero.

La secundaria Palisades de Los Ángeles se quemó en el incendio forestal

Voraces incendios forestales acechan a Los Ángeles en varios frentes, incluso en las colinas de Hollywood. Las casas de los famosos, el mítico Teatro Chino y el Teatro El Capitán, dos edificios emblemáticos, han sido evacuados por seguridad y cerrados al público hasta nuevo aviso.

Sin embargo, una de las locaciones más conocidas en la industria también ha sufrido "daños significativos". La escuela secundaria en el área de Pacific Palisades se ha visto afectada, según dijo el funcionario escolar local Alberto Carvalho. De este centro han salido grandes personalidades como el integrante de Black Eyed Peas, Will.i.am y el actor Forest Whitaker.

Además, ha sido escenario de películas de Hollywood como Teen Wolf (2010), Freaky Friday (2003) y Carrie (1976). Paradójicamente, en esta última, la escuela se incendia cuando la joven toma venganza.

Actualmente, Los Ángeles se encuentra en estado de emergencia, y un mapa interactivo administrado por bomberos confirma que los incendios de rápida propagación han afectado una franja de tierra en la que se encuentra la escuela.

