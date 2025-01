Jamie Lee Curtis anuncia donación de un millón de dólares para ayudar a extinguir los incendios en Los Ángeles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jamie Lee Curtis anunció que donará un millón de dólares para ayudar a extinguir los incendios forestales en Los Ángeles, California. La actriz ganadora del Oscar usó su cuenta de Instagram para afirmar que ella, junto a su familia, dispondrán el dinero para los bomberos y colectivos de apoyo que vienen apagando el fuego y apaciguando los desastres que destruyeron su casa.

“Mi familia está donando un millón de dólares para los esfuerzos de ayuda. Estamos en contacto con el gobernador de California, Gavin Newsom, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el senador Adam Schiff y publicaremos con frecuencia sobre dónde puede enviar los recursos necesarios a agencias acreditadas”, expresó la icónica protagonista de Halloween.

En ese sentido, la también productora de 66 años precisó que el millón de dólares, proveniente de su Fundación Familiar, será para ayudar a los socorristas a “combatir el fuego y salvar vidas”. Esto, luego de confirmar que su casa también fue afectada por las llamas junto a todo su vecindario.

“El lugar donde vivo está en llamas ahora mismo. Toda la ciudad de Pacific Palisades está ardiendo (…) Todo: el mercado en el que compro, las escuelas a las que van mis hijos. Muchos amigos han perdido sus casas. Así que es una situación realmente terrible”, declaró la actriz en The Tonight Show With Jimmy Fallon el último miércoles.

Jamie Lee Curtis confirmó que su hogar en Los Ángeles "está en llamas ahora mismo". | Fuente: Instagram (jamieleecurtis)

¿Quiénes son los famosos de Hollywood que perdieron sus casas en Los Ángeles?

Jamie Lee Curtis no es la única celebridad de Hollywood que perdió su casa en Los Ángeles. De acuerdo con Los Ángeles Times, Mark Hamill, Mandy Moore y James Woods se vieron obligados a “evacuar sus viviendas” que fueron destruidas por los incendios.

Asimismo, entre la larga lista de famosos que fueron afectados están: Paris Hilton, Billy Cristal y Adam Brody. “Ellos han visto sus casas consumidas o dañadas por los incendios forestales que asolan varias zonas de los alrededores y muchos han recurrido a las redes para desahogarse”, reportó EFE.

Cabe resaltar que, según The Hollywood Reporter, en el Pacific Palisades tienen su residencia: Jennifer Aniston, Ben Affleck, Bradley Cooper, Eugene Levy, Tom Hanks, Rita Wilson, Reese Witherspoon, Adam Sandler, Michael Keaton, Miles Teller, Michael Mann, Ann Sarnoff, Carol Lombardini, Alan Bergman, Kathleen Kennedy, Steve Guttenberg y James Woods.

El anuncio de las nominaciones de los Oscar 2025 se retrasará por los incendios en Los Ángeles. | Fuente: AFP

¿Cuáles son los eventos postergados por los incendios forestales?

Muchos eventos de Hollywood tuvieron que postergarse por los incendios en Los Ángeles. Por ejemplo, los premios Oscar 2025 tuvieron que reprogramarse del viernes 17 de enero al domingo 19 de enero.

Los Critics Choice Awards 2025 comunicaron que la gala ya no se hará este domingo 12 de enero como estaba previsto. Ahora, la edición se realizará el domingo 26 de enero manteniendo su sede en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

En esa misma línea, los premios SAG Awards 2025 dieron a conocer la lista de nominados por medio de un comunicado de prensa el último miércoles 8 de enero y no de manera presencial como se esperaba.

El almuerzo de los premios AFI, que se iba a celebrar este viernes 10 de enero, también tuvo que reprogramarse. En ese sentido, la fiesta anual de té de los BAFTA, prevista para el 11 de enero en el hotel Four Seasons de Beverly Hills, tuvo que ser cancelada.

Del mismo modo, según informó Variety, varias decenas de eventos de Hollywood fueron cancelados como los estrenos de las películas: The Last Showgirl, Wolf Man, Better Man, The Pitt y Unstoppable.

