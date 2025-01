"Lo único que nos llevamos es el amor que damos": Anthony Hopkins se pronuncia tras perder su casa en los incendios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El icónico actor Anthony Hopkins, conocido por su papel en El silencio de los inocentes, ha compartido un mensaje de resiliencia y esperanza luego de que su casa quedara destruida por los devastadores incendios que azotaron en Los Ángeles. En una publicación en sus redes sociales, el artista reflexionó sobre la fragilidad de las posesiones materiales y la importancia de centrarse en lo verdaderamente esencial: el amor y las conexiones humanas.

"Mientras luchamos por sanar de la devastación de estos incendios, es importante recordar que lo único que nos llevamos con nosotros es el amor que damos", expresó a través de las redes sociales. Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidores, quienes destacaron su sabiduría y fortaleza frente a la adversidad.

Según información del periódico Los Angeles Times, al menos 1 100 negocios, casas y otras estructuras han ardido en las llamas que avanzan sin control en el condado, impulsados por una tormenta de viento conocida como los vientos de Santa Ana.

Entre los múltiples incendios que asolan a la región también se encuentra el de Palisades, el foco activo más grande hasta el momento, que inició el martes por la mañana y que actualmente ha arrasado con 39 121 hectáreas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de las estrellas.

Amiga de Jennifer Garner murió en el incendio en Los Ángeles

Jennifer Garner se ha visto afectada por los incendios forestales que azotan Los Ángeles. La famosa actriz no solo sufrió pérdidas materiales, sino que, lamentablemente, una amiga cercana murió a causa del siniestro. En conversación con MSNBC, la protagonista de Si tuviera 30 lamentó su pérdida.

"Sí. Perdí a una amiga, y para nuestra iglesia es un tema muy delicado, así que no siento que debamos hablar de ello aún. Ella no logró salir a tiempo", dijo con la voz entrecortada. Pese a que su casa no sufrió daños, sintió pena por sus amigos y vecinos que no tienen donde vivir.

"Vienen a mi mente 100 familias. Sin pensarlo mucho, podría escribir una lista de 100 amigos que han perdido sus casas", dijo en otra entrevista para Page Six. "Mi mejor amiga vivía en esta misma calle. Tenían un gong en el jardín delantero que usaban para llamar a los niños al final del día. Esta es la calle por la que corríamos en las carreras de 5K. Aquí pasaba el camión de bomberos durante el desfile del Cuatro de Julio", recordó, mientras miraba alrededor.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que los vientos "peligrosos y fuertes" estaban a punto de empujar los incendios forestales mortales más allá de las áreas residenciales de Los Ángeles, mientras los bomberos luchaban por avanzar contra las llamas. Fuente: AFP

Arrestan a pirómanos en Los Ángeles

El Departamento Forense de Los Ángeles informó de 14 arrestos relacionados con los fuegos, tres de ellos de personas sospechosas de estar provocando incendios. Los arrestos responden a delitos varios como vandalismo y robo, incumplimiento del toque de queda o suplantación de identidad de un bombero y de un policía.

Los bomberos luchan contra estos incendios que, desde hace una semana, avivados por los poderosos vientos de Santa Ana, han arrasado cerca de 16 500 hectáreas en Los Ángeles.

El mayor de los fuegos, el Palisades, lleva quemadas unas 9 600 hectáreas, destruido miles de viviendas y está controlado al 17 %. El Eaton está controlado al 35 % y ha arrasado unas 5 700 hectáreas.

Lugares misteriosos EP58 | Crímenes de Hollywood - Parte II En Hollywood nacen las más inspiradoras historias y estrellas, pero también se comenten los más terribles, sangrientos y trágicos crímenes que se han conocido. Este es el segundo episodio en el que conocemos algunos de los crímenes que han marcado la meca del cine, o Tinseltown, como se le llamaba hace algunos años. Les doy la bienvenida a este episodio de Lugares misteriosos lleno de true crime, investigaciones policiales y algunas actualizaciones sobre los asesinatos de Cielo Drive y Waverly Drive.Una advertencia antes de comenzar. Este episodio cuenta con detalle una serie de crímenes violentos, por lo que recomiendo tener discreción al escucharlo, especialmente con los menores de edad. Leer más Lugares misteriosos EP58 | Crímenes de Hollywood - Parte II