Ana Gabriel lamenta el fallecimiento de su hermano: "Te amaré lo que me resta de vida". | Fuente: Instagram

Ana Gabriel compartió una triste noticia en sus redes sociales. La cantante mexicana reveló que su hermano falleció y, según su comunicado, esta situación los tomó por sorpresa. Publicando una foto de su familiar, la intérprete de “Evidencias” escribió lo siguiente:

“Comparto con ustedes el dolor de la reciente pérdida de mi hermano Carlos Araujo, la cual nos tomó de sorpresa a toda la familia, quiero decirle a mi cuñada, sobrinos y toda la familia en general, que unamos nuestras oraciones para que pronto llegue al encuentro de nuestro padre Dios”, escribió la artista.

Recientemente, Ana Gabriel desveló su estrella en el Paseo de la fama en Hollywood, sin embargo, la muerte de su hermano opacó su felicidad. “Descansa en paz, mi adorado hermano. Te amaré lo que resta de mi vida, ahora estás en otra dimensión” finalizó su mensaje.

Ana Gabriel lamentó la muerte de su hermano Carlos y le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales. | Fuente: Instagram

Nueva versión de "Evidencias"

La cantautora puertorriqueña Kany García, seis veces ganadora del Latin Grammy, y el pianista irlando-americano Arthur Hanlon, considerado uno de los instrumentistas más exitosos de su generación en la música latina, estrenarán esta noche el sencillo y video, "Evidencias".

"Esa canción es parte de la banda sonora de mi vida e hice un gran esfuerzo por mantener la esencia de la original, pero imprimiéndole mi forma de cantar y mi personalidad", dijo a EFE Kany García, quien acompañada de Hanlon destacó la “maravilla” del arreglo que balancea su voz con el piano.

"Evidencias" es una nueva versión del éxito de Ana Gabriel lanzado en 1992, el cual se mantuvo 10 semanas en el primer lugar 1 de Hot Latin Songs de Billboard. Esta gran balada ahora adquiere un renovado drama y elegancia con la expresiva interpretación de Arthur Hanlon y la apasionada voz de Kany García.



