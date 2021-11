Joey Montana se despidió de Perú tras su partipación como entrenador en 'La Voz Kids'. Además, le dedicó unas palabras a Fernanda Rivera, su finalista.. | Fuente: Instagram

Tras el final de “La Voz Kids”, Joey Montana se despidió de Perú con un sentido mensajes en sus redes sociales. El artista panameño destacó las cualidades que tiene nuestro país y se mostró agradecido de formar parte del show de canto.

“Quiero agradecerle a este hermoso país por abrirme sus puertas, su corazón y tratarme como si fuera un peruano más. Su cultura, su calor, su gente; los amaba, pero ahora mucho más”, escribió.

También, Joey Montana se refirió a Eva Ayllón, Christian Yaipén y Daniela Darcourt: “A los colegas entrenadores, qué honor compartir este show con ustedes, gracias por su cariño y por enseñarme tanto, al equipo de la voz, gracias por invitarme y por apoyarme en cada paso.”.

Finalmente, le dedicó unas palabras para la pequeña que llegó a la final de “La Voz Kids” representando a su equipo: “A todos los niños que confiaron en mí y fueron parte del Team Joey, gracias por su confianza los quiero muchísimo y finalmente a Fernanda Rivera por creer en ella misma y superase en cada una de sus presentaciones, espero que esta sólo sea una etapa en tú increíble carrera y que jamás vuelvas a dudar de tu talento. Te quiero Perú, los amo”, sentenció.

El mensaje de despedida de Joey Montanta para sus fanáticos peruanos y para sus compañeros entrenadores de "La Voz Kids". | Fuente: Instagram

"Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales" toma la posta

Luego de la gran final de "La Voz Kids", se estrenó pi la señal de Latina Televisión otro programa de canto: "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales". El 'reality', que tiene como fin encontrar el mejor talento de imitación, empezó a emitirse el 18 de noviembre a las 8:30 p.m.



En esta oportunidad, la mesa de especialistas está conformada por el recordado integrante de Magneto, Mauri Stern, el periodista y productor de radio y televisión Jorge Henderson, la carismática Katia Palma y la exmiss Perú y finalista del Miss Universo, Janick Maceta.

"Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales" convocará a cinco consagrados que deberán enfrentarse a los diferentes retadores nacionales e internacionales de países como Argentina, Colombia, Panamá, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Uruguay, etcétera.

Los retadores escogerán con cuál de los cinco consagrados se enfrentarán para ocupar una de las sillas. Junto con la deliberación del jurado, se seleccionará al mejor talento de talla internacional en este formato innovador.

