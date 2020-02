Dayanara Torres compartió su último tratamiento contra el cáncer. | Fuente: Captura de pantalla

La modelo Dayanara Torres compartió un emotivo momento en su cuenta de Instagram al anunciar que acabó con sus tratamientos contra el cáncer a la piel que fue diagnosticado en el 2019.

Por medio de sus redes sociales, la ex miss universo compartió un par de vídeos donde muestra a todo el equipo médico que la acompañó en este proceso y sus amigos que estuvieron con ella.

En la descripción de la publicación, Dayanara Torres puso lo siguiente: “Debo decir que... Cáncer, lo intentaste. ¡Ahora lárgate de mi vida! Gracias a todos mis amigos y familiares que me acompañaron a mis 18 tratamientos”.

Además, anunció que a fines del próximo mes sabrá si todo salió bien en sus resultados: “Ps. A finales de marzo sabré si estoy cleared cuando todos los exámenes (MRI, PET & CITI) resulten negativos”.

El último tratamiento al que se sometió, la actriz compartió con sus fanáticos lo difícil que fue su 2019, sin embargo, se mostró fuerte frente a las adversidades:

“Que año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, náuseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... Que lección de experiencia tan fuerte para mí”.

“¡Gente! Más q nunca no me suelten... La oración llega no importa desde cuán lejos venga. Dios tiene el control & Dios es Bueno Siempre”, precisó Dayanara Torres.

Sus hermanos José y Ricky viajaron a Los Ángeles para acompañarla en su último tratamiento y así lo hizo saber en sus redes sociales:

“About Last Night. Mi hermano Ricky voló desde #PuertoRico hasta #LosAngeles y luego mi hermano mayor Jowie viajo desde Arizona de sorpresa para estar conmigo hoy… que es un día muy importante para mí”.