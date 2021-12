Jada Pinkett Smith compartió un video en sus redes sociales donde muestra su cabeza calva y cuenta cómo aceptó este problema capilar. | Fuente: Instagram

Jada Pinkett Smith siempre ha mantenido su cabello corto, pero desde hace unos años, la actriz se ha lucido manteniendo su cabeza calva. Para acabar con los rumores, reveló que padece de alopecia.

En un emotivo video publicado en Instagram, la esposa de Will Smith comentó que este mal provoca la pérdida de cabello y cómo ha aprendido a superarlo con el pasar del tiempo. “Mamá tendrá que cortárselo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos... ¡Punto!”, dice en el clip.

“Solo me queda reír”, agregó Jada Pinkett Smith mientras mostraba su cabeza ante las cámaras. “He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso”, dijo señalando una línea en su cuero cabelludo.

Con un toque de humor, la actriz prefirió contarlo para que se eviten especular sobre su pérdida de cabello: “Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar; así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas”, finalizó.

Su hija Willow también se rapó el cabello

Tras aceptar que padece de alopecia, Jada Pinkett Smith reveló que siguió los consejos de su hija Willow así que decidió raparse. “Willow me obligó a hacerlo porque era hora de dejarlo ir”, comentó.

Además, agregó que la joven de 21 años también se rapó. No es la primera vez que la esposa de Will Smith habla sobre este problema capilar que padece ya que, en el 2018, le dedicó un episodio especial en su programa Red Table Talk.

“Esto es algo de lo que no he querido hablar antes porque no es fácil de enfrentar, pero creo que llegó el momento de hacerlo. Me encuentro peleando con problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de golpe, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos y pensé: ‘Dios mío, me estoy quedando calva’. Fue un momento de mi vida en el que, literalmente, me quedé temblando del miedo. Por eso es que oculto mi cabello”, contó en ese entonces.

NUESTROS PODCASTS