Jaime Lorente publica las primeras fotos con su hija. | Fuente: Twitter

Jaime Lorente mostró fotos de su bebé recién nacido en redes sociales confirmando así que se convirtió en padre. El protagonista de “La Casa de Papel” publicó en su cuenta de Instagram unas imágenes donde sale por primera vez con su hija a quien llamó Amaia.

“Familia”, escribió. En las fotos se ve al actor de “El Cid” en un sofá junto a sus amigos, el productor Pablo Gareta y el dúo de rap madrileño Natos y Waor, formado por Gonzalo Cidre y Fernando Hisado.

Tras las imágenes de Jaime Lorente con su bebé, ha recibido muchos comentarios de felicitación. Uno de ellos fue el de Esther Acebo, su compañera en “La Casa de Papel”, así como de futbolistas y más personajes del espectáculo.

Jaime Lorente compartió imágenes con su bebé. | Fuente: Instagram

Jaime Lorente y su faceta musical

Saltó a la fama vestido con un mono rojo y con el nombre de Denver. Triunfa en el teatro con el monólogo "Matar cansa" y lo veremos encarnando al mismísimo Cid Campeador . Ahora, Jaime Lorente abre su "Corazón" musical en una nueva aventura profesional que, asegura, "es la más honesta".

"Esta canción es un espejo donde la gente va a ver quién soy literalmente, van a conocer al Jaime Lorente que soy en realidad, por lo que abrirme en canal de esta manera significa mucho para mí", declara a Efe el actor, emocionado por su debut dentro de la industria musical con una canción disponible ya en todas las plataformas digitales.

Desde muy joven, Lorente se introdujo en el mundo de la música gracias a su hermano mayor, especialmente en el rap. Poco a poco y ya con un cierto conocimiento musical, empezó a componer canciones, a las que dota de un estilo particular: una simbiosis de rap y pop.

"Siempre me ha gustado rapear, desde pequeño lo hacía, pero nunca me lo he tomado en serio hasta ahora. Yo creo el confinamiento ha sido el que me ha dado el empujón ha llevar más allá la música", afirma. "Corazón" es el sencillo con el que el artista ha decidido presentarse como músico y compositor: un tema de pop-rap intenso, en el que crea un personaje para desnudarle completamente.

