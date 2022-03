Joey King se comprometió con Steven Piet, productor y director de la serie 'The Act' donde la actriz fue protagonista. | Fuente: Composición

La actriz Joey King reveló por medio de sus redes sociales que se comprometió hace un mes con su novio Steven Piet. Compartiendo una serie de imágenes, la protagonista de “The Kissing Booth” le dedicó un tierno mensaje.

“Nunca supe que la felicidad podría ser tan poderosa que puede quitarte el aire de los pulmones, abrumando cada parte de ti que no puedes evitar sentir tus ojos bien por la alegría innegable. Nunca supe que la presencia y el corazón de una persona podrían sentirse como un verdadero hogar. Nunca supe que el amor podría ser tan incuestionablemente hermoso. Nunca lo supe hasta ti”, se lee en su mensaje.

Asimismo, Joey King aseguró que ahora es “la mujer más afortunada del mundo” por haberse comprometido con un hombre como Steven Piet.

“La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo. Te amo más de lo que una leyenda de Instagram podría hacer justicia. Salir contigo para siempre suena como un sueño real, así que hagámoslo”, concluyó.

Romántico mensaje de Steven Piet a Joey King

Por su parte, Steven Piet también decidió compartir esta noticia con sus seguidores con muchas fotos de su ahora prometida, la actriz Joey King.

“El clima estuvo menos que perfecto. Frío. Ventoso. Perfectamente imperfecto para pedirle a mi mejor amiga que pasemos toda la vida juntos. Una vida de conversaciones increíblemente seguras y vulnerables. Tomados de la mano en silenciosos viajes en taxi a casa, exhaustos de buena comida y vino tinto. Y, oh, la risa. La risa incontrolable”, escribió.

Como se recuerda, Joey King tuvo una larga relación con Jacob Elordi, coprotagonista de “The Kissing Booth”, y, tras su ruptura, contó que no volvería a salir con ningún otro actor. Después de protagonizar las comedias románticas, conoció a Steven Piet mientras actuaba en “The Act”, ya que él fue productor y director de esta serie.

