Bradley Cooper e Irina Shayk se separaron en medio de los rumores de que Cooper y Lady Gaga, su compañera en la cinta "Nace una estrella", tenían una relación. | Fuente: AFP

Si bien decidieron separarse en el 2019, Bradley Cooper e Irina Shayk se han mantenido alejado de los medios y solo se han concentrado en la relación de padres ya que tienen una hija en común.

No obstante, los rumores sobre una posible reconciliación han ido en aumento luego de que ambos viajaran a Las Bahamas. En las fotos se les ve a los dos en esta paradisiaca playa en ropa de baño.

Además, Bradley Cooper e Irina Shayk se divirtieron dándole de beber a los cerdos. En la descripción de las imágenes hay un emoji de corazón por lo que muchos de sus fanáticos esperan que vuelvan a estar juntos como una pareja.

Hasta el momento ni uno ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, la modelo rusa se pronunció hace unos meses sobre la ruptura con el reconocido actor: "Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales tú ofreces lo mejor y lo peor de ti. Es así como funciona la naturaleza humana. Por eso dos grandes personas no tienen por qué ser una gran pareja", dando a entender que ambos no volverían a estar juntos por ser incompatibles.

Irina Shayk y Bradley Cooper tienen una hija en común

El actor y cineasta estadounidense y la modelo rusa comenzaron a salir en 2015. Menos de un año después ya estaban viviendo juntos y en marzo de 2017 nació la pequeña. Después de la ceremonia de entrega de los Oscar en 2019 comenzaron los rumores de que la relación entre ellos iba en picada.

Ambos confirmaron poco después que ya no estaban juntos.



Varias publicaciones dieron como la razón de su separación la complicada agenda laboral de Bradley Cooper, quien en ese período estuvo involucrado en películas como "Guardians of the Galaxy", "Thank You For Your Service", "Avengers: Infinity War" y "A Star is Born", que escribió, produjo, dirigió y protagonizó con Lady Gaga.



Como parte de su plan para dedicarle tiempo a su hija y mantener una relación sana entre ellos, la pareja decidió que ambos fijarían su residencia principal en la misma ciudad, por lo que viven actualmente en Nueva York.



Este fin de semana paparazzi lograron fotografiar a Cooper llevando a Lea a una fiesta de cumpleaños y después entregándosela a su mamá. Escenas comunes entre ellos, según sus amigos.

