Con nueve nominaciones a los premios Oscar como actor y productor, pareciera que la carrera del actor Bradley Cooper ha sido una senda destinada a ir cuesta arriba. Sin embargo, en sus inicios estuvo a punto de abandonar la actuación debido a un problema de adicción a las drogas y el alcohol.

Así lo confesó en una reciente entrevista con el podcast "Smartless", conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett. En dicha conversación, Cooper fue consultado sobre cómo pudo dejar atrás el camino de dependencia a los narcóticos, al que ingresó cuando era un veinteañero.

"Estaba muy perdido y era adicto a la cocaína", dijo al principio el protagonista de cintas como "A Star Is Born" y "El francotirador". A mediados de la década de 2000, una serie de acontecimientos desafortunados habían inclinado la trayectoria del intérprete hacia el fracaso.

"Me corté el tendón de Aquiles justo después de que me despidieran de [la serie de televisión] 'Alias'", apuntó Bradley Cooper, luego de señalar que por aquel entonces tenía "cero autoestima". Will Tipin, su personaje en dicha producción, daba señales de su decaída: en la segunda entrega, apenas apareció.

Bradley Cooper estuvo a punto de abandonar la actuación tras pedirle a J. J. Abrams que lo echara de la serie "Alias". | Fuente: Touchstone Television

La vida de Bradley Cooper antes de "The Hangover"

Mucho antes de formar parte del elenco de "Alias", aquella serie creada por J. J. Abrams, Bradley Cooper había grabado un comercial para los supermercados Wendy's. Un logro que le había hecho creer que "ya lo había logrado" todo.

Pero en la realidad, "no lo sentía así". Por ello, se mudó a Los Ángeles (California, EE.UU.) a "hacer 'Alias'" y esa experiencia fue "como volver al instituto". "No podía ir a discotecas, ninguna chica me miraba... Estaba completamente deprimido", relató antes de detallar que más de cinco años le tomó salir de las drogas.

Pese a ello, Bradly Cooper ve con buenos ojos que esa oscura etapa de su vida haya ocurrido durante su juventud, "con 29 años", y no cuando la fama tocó a su puerta con la comedia "The Hangover" ("¿Qué pasó ayer?", en español).

"Tenía 36 años cuando hice 'The Hangover', así que tuve que pasar por todas esas cosas antes de que la fama jugara un papel importante en mi día a día. Todo eso pasó antes de la fama", sostuvo el actor de 47 años, que a la fecha se encuentra en el rodaje de la cinta "Maestro".

Bradley Cooper caracterizado como Leonard Bernstein para la película "Maestro". | Fuente: Netflix

Una charla sanadora

Pero ¿cómo es que Bradley Cooper consiguió superar sus adicciones? En parte, fue gracias a una charla que tuvo con el comediante Will Arnett, quien durante el podcast le dijo: "Yo te quería mucho y quería que estuvieras bien, y sabía que no te sentías nada bien con todo aquello".

Cooper reconoció que fue en el 2004 cuando se reunió con Arnett y, tras una conversación, supo que debía ponerse "en camino de un cambio de vida". El viraje dio resultados, pues desde entonces se ha mantenido sobrio y ha ayudado a que otras estrellas de Hollywood, como Ben Affleck o Brad Pitt, hagan lo mismo.

Según Arnett, que su amigo Bradley Cooper pudiera admitir sus logros y "permitiera que todos esos cambios ocurrieran", contribuyó a que sea él mismo y se transforme en la celebridad que es actualmente. "Eso es cierto", respondió el actor. "Definitivamente, hice enormes avances entre los 29 y los 33 o 34 años, cuando al menos fui capaz de ponerme delante de alguien, respirar, escuchar y hablar", añadió.

