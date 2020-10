Chabelita Pantoja y el modelo Asraf Beno se comprometieron. | Fuente: EUROPA PRESS

Poco después de comprometerse con el modelo Asraf Beno, Chabelita Pantoja reveló los primeros detalles acerca de la boda. La pareja lleva dos años de relación y se conocieron en el reality español "Gran Hermano VIP".

Tímida y nerviosa, se mostró la hija peruana de la cantante Isabel Pantoja cuando llegó al set de "El programa de Ana Rosa", donde colabora habitualmente. Dijo que aún no luce su anillo de compromiso porque "me queda grande, mis dedos son pequeñitos". Se trata de un aro "de oro blanco, sencillo, como a mi me gusta, con un brillante".

La pedida de mano se dio cuando Chabelita Pantoja y el modelo Asraf Beno visitaban el complejo arqueológico Medina Azahara, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Él se arrodilló y le pidió matrimonio, algo que ella no se esperaba.

"Le dije que sí, claro, pero no recuerdo las palabras exactas. Estaba muy nerviosa. Me dijo 'eres la mujer de mi vida, ¿te quieres casar conmigo?'. No lloré, pero fue la pedida más especial del mundo. Medina Azahara tenía un significado especial porque fue un regalo de Abderamán a Azahara así que era un lugar significativo", explicó la joven artista.

Isa Pantoja, como también se le conoce a Chabelita, se mostró feliz con esta nueva etapa en su vida. "Nunca pensé que [Asraf Beno] lo iba a hacer con todo el mundo allí. Me resultó muy emocionante por todo lo que hemos pasado en estos dos años. Teníamos proyectos de casarnos, pero yo no le quería insistir", sostuvo.

"Lo grabé en video para contarlo, pero claro, no contaba que saliera ni nada. Lo quería subir a las redes, pero con esto de mi hermano no me pareció el momento. Al ser en un sitio público alguien se adelantó y lo mandó, pero no me importa", contó la hija de Isabel Pantoja sobre la filtración de un video de su compromiso que se difundió en el programa español "Socialité".

Debido a esta acción, sus familiares se enteraron del compromiso por el programa. "Solo habían pasado 45 minutos y me habló mi hermano, Irene, mi prima... porque se enteraron por la tele", reveló sin importarle que la noticia se hiciese pública tan rápido.

Dubitativa, Chabelita Patoja confirmó que no tiene fecha para su boda con Asraf Bejo: "Todavía no, con lo que está pasando ahora no se". Y acerca del lugar, la hija de la tonadillera tampoco lo tiene claro: "No lo sé. Tal y como están las cosas Marrakech me da que no". Sin embargo, sí aclara que "boda musulmana no va a ser y boda religiosa tampoco porque además no puedo casarme por la Iglesia porque Asraf no está bautizado ni nada. Tengo que informarme porque no sé", apuntó. (Con información de Europa Press)