Reportan que Isabel Pantoja fue hospitalizada de urgencia en Madrid: esto es lo que se sabe sobre su estado de salud

¿Qué ocurre con la salud de Isabel Pantoja? La cantante española se encuentra internada en una clínica de Madrid desde el inicio de esta semana, reveló el periodista Antonio Rossi, en el programa Vamos a ver. De acuerdo con las declaraciones del comunicador, recogidas por la agencia Europa Press, los médicos le detectaron una anomalía a la artista, lo que motivó su ingreso de urgencia.

"A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba, y decidieron ingresarla de urgencia en un centro hospitalario de Madrid", explicó Rossi.

A pesar de la preocupación, los especialistas que atienden a Isabel Pantoja señalaron que no hay motivos de alarma y esperan que la intérprete reciba el alta médica en estos días. Por lo pronto permanece en observación mientras espera los resultados de sus exámenes.

Problemas de salud recientes de Isabel Pantoja

Durante estos días en el hospital, Isabel Pantoja estuvo acompañada únicamente por su hermano, Agustín Pantoja. Su ingreso no habría sido comunicado a otros miembros de la familia. "No lo sabe absolutamente nadie", aseguró Antonio Rossi.

Este episodio se suma a los inconvenientes de salud que en los últimos meses la obligaron a cancelar varios conciertos de su gira 50 Aniversario. No obstante, hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre su malestar. Rossi insistió en que "las cosas están bien" y que "no hay preocupación".

En abril de 2024, la artista estuvo ingresada en un hospital de Tenerife por una tromboflebitis, una afección médica caracterizada por la formación de un coágulo sanguíneo (trombo) en una vena.

La noticia llega apenas dos semanas después de que la artista firmara un acuerdo con la productora Mediacrest para la realización de un documental y una serie de ficción sobre su vida. Fuentes aseguran que ambos proyectos se encuentran en fase inicial y que Isabel está muy entusiasmada.

