Isabel Preysler reacciona a la defensa de Julio Iglesias: "Me ha llegado al alma" | Fuente: AFP

A pesar de que su matrimonio se rompió hace 45 años, Julio Iglesias no dudó en salir en defensa de Isabel Preysler y mostrarle su apoyo incondicional tras su ruptura sentimental con Mario Vargas Llosa.

"Es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño", dijo el español a la revista ¡Hola!.

Asimismo, el cantante sostiene que "lo que le está pasando a Isabel desde hace unos meses es totalmente injusto" y expresó que el comportamiento del Nobel de Literatura deja mucho que desear.

"Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor" añade. También mencionó que si "dos de sus maridos" -en referencia a Miguel Boyer y Carlos Falcó- no hubiesen muerto, "también la hubieran defendido en este momento".

Preysler reacciona a la defensa de Julio Iglesias

La reacción de Isabel Preysler sobre la defensa de su expareja no se hizo esperar. La periodista española Beatriz Cortázar reveló en El programa de Ana Rosa que las palabras de Julio Iglesias "han llegado al alma" de la socialité.

"Le parece un acto de valentía por parte de Julio, que lleva mucho tiempo retirado de los medios y esto es ponerse de nuevo en una primera fila mediática que no siempre es cómoda" aseguró la periodista, resaltando que Isabel Preysler ha definido el gesto del cantante como "valiente y cariñoso".

El que Julio dijese que Miguel Boyer y Carlos Falcó pensarían lo mismo que él y saldrían a defenderla si siguiesen vivos, fue la frase que más emocionó a la madre de Enrique Iglesias, según reveló Cortázar. Además, contó que la relación de Isabel y el artista es "muy buena" y "hablan frecuentemente".

Mario Vargas Llosa sobre el fin de su romance con Isabel Preysler: "He recuperado mi libertad"

Durante su paso por Paris, Mario Vargas Llosa dio una declaración al medio francés Paris Match donde afirmó que “he recuperado mi libertad”, tras el fin de su relación con Isabel Preysler.



La entrevista ha causado que los medios españoles ya comenten sobre una posible respuesta de Preysler, quien hace unos días dijo que él se había comportado mal con su hija Tamara, al agregar dos nuevos párrafos a uno de sus cuentos, con, según sus palabras, referencias a la ganadora de “Masterchef Celebrity”.

En otra entrevista con el diario El País, el autor de 'La ciudad y los perros', 'La fiesta del chivo' y 'Conversación en la catedral' subrayó su decisión de no hacer más declaraciones sobre el idilio que mantuvo con la hispanofilipina; aunque admitió que la experiencia le pareció "magnifica", no tiene la intención de plasmarla en un libro.

"La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso", sostuvo luego de explicar cómo logró 'escapar' de la "prensa rosa" tras su mediática separación. "Yo no he hecho ninguna (declaración) sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba", comentó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.