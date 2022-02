J Balvin compartió historias de Instagram sobre el estado de salud de su madre | Fuente: Instagram | J Balvin

El 22 de febrero, el cantante colombiano J Balvin compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que se le ve seriamente afectado. Esto se relaciona con el actual estado de salud de su madre, quien fue internada en cuidados intensivos a raíz de COVID.

En la primera de ellas, se ve al cantante urbano recostado en una camilla. Con una voz que a penas se le entiende, dice “Esta semana sí que ha sido negra”.

En la siguiente historia, se ve la mano del cantante sosteniendo otra: la de su madre. “Una noche más. Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido”, se lee en el texto que acompaña la imagen.

En otra historia, J Balvin se dirige a sus seguidores con los ojos notoriamente hinchados. La razón de esto sería las pocas horas de sueño que tiene por estar velando por la salud de su madre. “Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, pero me dijeron que es por no dormir. No es nada grave, pero estoy bien. Aquí lo que importan es mi mamá. Gracias a todos”, dijo el artista.

La última historia que compartió es del 23 de febrero. En la imagen se puede ver la cabecera de la cama de su madre, con las distintas maquinas que viene usando para recuperarse. “Otro día más, ya dije o nos quedamos o salimos los dos. Gracias por sus oraciones, no es cuando nosotros queramos es cuando tenga que pasar. En esto es paciencia y tiempo, los avances son lentos y toca ponerse en la realidad”, escribió a un lado de la imagen.

J Balvin: Mamá del cantante se encuentra en cuidados intensivos por la COVID-19

Días atrás, el cantante colombiano J Balvin recurrió a sus redes sociales para pedir a sus seguidores que recen por la salud de su madre, Alba Mery Balvin, quien se halla hospitalizada debido a complicaciones derivadas de la COVID-19.

Sin embargo, todo indica que la salud de la mamá del artista urbano no ha mejorado. Según contó el intérprete de "Agua" en una de sus historias de su cuenta de Instagram, ella permanece en el hospital de Medellín donde fue internada, pero ahora está en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

"Gracias a todos los que me han enviado saludos por mi madre. Lastimosamente, está en cuidados intensivos y empeoró la situación, pero hace parte de la vida de cualquier persona. Pa' que sepan que somos la misma vuelta. Fuerza para todos los que tienen un familiar enfermo", dijo.

Asimismo, J Balvin compartió una fotografía en la que puede verse a su madre recibiendo oxígeno, recostada sobre una camilla. Sobre la imagen, escribió un mensaje en el que recoge una lección de vida: "Piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir".

"Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo... pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz", señaló en una parte de su texto.

