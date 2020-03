J Balvin sobre su lucha contra la depresión y ansiedad: "Me di cuenta que puedo ser una voz de esperanza"

J Balvin habla de la depresión. | Fuente: Instagram

El colombiano J Balvin se ha convertido en un ícono de la música urbana, tal es así que recibió un reconocimiento en la ceremonia de Premio Lo Nuestro con el galardón de “Ícono Mundial”.

Pese al éxito que tiene actualmente, el artista que recientemente lanzó su nuevo álbum 'Colores', ha sufrido de depresión y ansiedad en varias etapas de su vida.



"Han sido solo tres momentos en mi vida (con ansiedad y depresión), pero esos momentos se sienten como años. Al principio fue muy difícil entender qué estaba pasando. No sabía ni siquiera qué era esto. De todas la veces, terminé yendo al psiquiatra y me fui curando, y entendí que se necesitan químicos para balancearte”, afirmó en el programa "Ventaneando" de TV Azteca.

“Me di cuenta que puedo ser una voz de esperanza para la juventud o muchas personas. [Decirles] que no están locos y que no tengan el tabú del medicamento. Digamos que los medicamentos te permiten pasar por el pantano", añadió el intérprete de 'Rojo'.

J Balvin detalló que en tres ocasiones padeció esta enfermedad y que para él es una responsabilidad hablar de esto, para que la juventud no tenga miedo de buscar ayuda profesional.

"El primero fue como a los 20, el otro fue como a los 28 y el otro fue el año pasado, cuando tenía 33, 34. Pero tengo esa responsabilidad social de quitar ese mito de que no puedes hablar de ansiedad o depresión porque van a pensar que estoy loco (...) Me di cuenta que es lo más normal, porque las enfermedades de salud mental son las que han crecido más en los últimos años", precisó.

El artista consideró que la fama no es lo que lo ha producido estas enfermedades. "Conozco mucha gente que (sufren esta enfermedad) y no son famosas ni tienen una presión tan alta".