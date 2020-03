J Balvin, Luis Fonsi, Becky G y otros artistas ofrecerán conciertos desde sus hogares durante la cuarentena por el COVID-19. | Fuente: Composición

Artistas de la talla de Luis Fonsi, J Balvin y Becky G darán este sábado y domingo conciertos consecutivos desde sus casas para acompañar y entretener a sus fans que, como ellos, están en cuarentena para reducir los contagios del nuevo coronavirus.



Asimismo, en una iniciativa de la empresa de manejo de artistas La Buena Fortuna y la marca puertorriqueña de cerveza Medalla, artistas puertorriqueños cantarán durante media hora cada uno, en una sesión que transmitirá cada uno en sus redes sociales.



La tarde comenzó a las 16.00 hora local con Raquel Sofía, quien cantará desde su casa en la Ciudad de México. "Va a estar megacool", prometió la cantautora boricua. La seguirán los músicos de la banda Circo, seguidos de PJ Sin Suela.



La seguidilla de conciertos del sábado será cerrada por Kany García, que ya advirtió que cantará "desde el escenario más personal en el que nunca he estado. Mi casa". Se enfocará, así, en los temas de su último disco "Contra el viento".



"Estamos viviendo momentos difíciles y llenos de incertidumbre. Por lo que nuestro objetivo principal es brindarle a nuestra gente alegría y un respiro para que desde sus casas puedan entretenerse", afirmó en un comunicado Jorge Bracero, principal oficial de Mercadeo de Cervecera de Puerto Rico.

MÁS CONCIERTOS ONLINE

Por su parte, Juanes, a las 16.00 hora local, intervendrá y formará parte de la iniciativa de Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS), "Together At Home" (Juntos en casa), convirtiéndose en el primer artista hispano en la iniciativa.



En una iniciativa independiente, pero con el mismo espíritu, el cantautor Tommy Torres dará un show desde la casa que comparte con su esposa, la actriz Karla Monroig, y la hija de ambos Amanda, en Miami (Estados Unidos) a partir de las 18.00 hora local.



Una hora después comenzará en Telemundo y todas sus plataformas otra seguidilla de conciertos desde las casas de artistas como Luis Fonsi, J Balvin, Becky G, Alejandra Guzmán, Farruko, Alejandro Sanz, Gloria and Emilio Estefan, CNCO.



Al igual que Prince Royce, Reik, Sofia Reyes, Carlos Vives, Wisin, Jesse y Joy, Mau y Ricky, Camila, Emilia, Angela ay Pepe Aguilar, Paulina Rubio, Raymix, Franco de Vita, Calibre 50, El Bebeto, Banda los Sebastianes, Banda el Recodo, Banda los Recoditos y Daniel Habif.



El domingo la oferta musical comienza a las 16.30 con Daniel Conga, Sie7e a las 17.00, iLe a las 17.30, Los Rivera Destino a las 18.00 y cerrará Pedro Capó a las 18.30.



La idea de dar conciertos desde las viviendas de los artistas debido al encierro voluntario u obligado para detener la propagación del coronavirus comenzó el domingo pasado con Alejandro Sanz y Juanes.



Durante la semana cantaron también para sus fans Sech, Dalex, Justin Quiles y Fito Paez.

(Con información de EFE)