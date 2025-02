Jack Nicholson reaparece en televisión tras permanecer 15 años alejado de la actuación [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La noche del domingo, Jack Nicholson hizo una sorpresiva reaparición en televisión tras 15 años de ausencia en la actuación. Su breve participación se dio en el marco de los 50 años del programa estadounidense Saturday Night Live (SNL). El octogenario presentó desde su asiento a Adam Sandler, quien hizo un número humorístico recordando algunos de los momentos más memorables del espacio televisivo.

Cabe destacar que la última participación de Nicholson en la gran pantalla fue en 2010 con la película ¿Cómo sabes si...? (How Do You Know), en la que compartió créditos con Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson.

En 2023 el actor también llamó la atención del público al asistir al Juego 6 de los Playoffs de la NBA para apoyar a Los Ángeles Lakers. Su presencia en el estadio desató una gran ovación tanto por parte de los aficionados como de las estrellas del baloncesto.

El protagonista de El Resplandor nunca ocultó su pasión por los Lakers. Desde 1970, procura asistir a los partidos de su equipo favorito, convirtiéndose en una figura emblemática del club. Su devoción es tal que posee un asiento privilegiado en la tribuna, desde donde alienta a los jugadores.

¿Por qué Jack Nicholson se alejó del cine?

Jack Nicholson, una de las leyendas de Hollywood, lleva años alejado de la actuación. Aunque no ha anunciado oficialmente su retiro, su última aparición en el cine fue en la película How Do You Know (2010). Desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas.

En los últimos años, han circulado rumores sobre su estado de salud, en particular sobre un posible diagnóstico de Alzheimer, aunque esta información nunca ha sido confirmada.

Amigos y colegas han señalado en entrevistas que Nicholson simplemente ha optado por disfrutar de una vida tranquila, alejado del ojo público y dedicando tiempo a su familia.

Con una trayectoria envidiable, el actor de 88 años tiene interpretaciones memorables, como Jack Torrance en El resplandor (1980) y el Joker en Batman (1989).

