Jaden Smith y el extraño castillo en la cabeza con el que apareció en los Grammy 2025

El hijo de Will Smith sorprendió en la alfombra roja de los Grammy 2025 con un original tocado inspirado en un castillo de Transilvania, acompañado de su hermana Willow.

La alfombra roja de los Grammy 2025 fue todo menos aburrida. Si la modelo Bianca Censori, esposa de Kanye West, desató polémica por su look transparente, Jaden Smith, hijo de Will Smith, causó sensación al presentarse con un castillo en la cabeza, el último domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El rapero, conocido por su tema Icon, lució esta peculiar pieza que le dio un aire audaz. El tocado, de color negro y con un recorte circular, dejaba su rostro al descubierto. Jaden complementó su atuendo con un esmoquin entallado de Louis Vuitton, camisa blanca y una corbata negra estrecha de MSFTS-y, pero el gran protagonista de su look fue, sin duda, el castillo.

Jaden fue acompañado en la alfombra roja por su hermana Willow Smith, quien no solo destacó por su look, sino también por sus dos nominaciones a los Grammy 2025. La hija de Will Smith deslumbró con un conjunto de ropa interior negra de Dior, adornado con cristales, y una larga americana negra.

¿Por qué Jaden Smith llevó un castillo en la cabeza?

La pieza, conocida como Vampire Castle, fue diseñada por la firma ABODI, nacida en Transilvania, e inspirada en la historia y las leyendas vampíricas de los Báthory. La marca, famosa por su enfoque en el misterio y la elegancia, creó esta versión personalizada especialmente para Jaden. El tocado tiene un valor de 4,500 euros.

ABODI compartió en Instagram que el diseño de Jaden "combina la misteriosa elegancia de Transilvania con un estilo moderno y atrevido". Además, el artista añadió un pequeño alfiler en forma de corazón azul claro en su solapa, el cual se convirtió en un símbolo común entre los asistentes al Grammy 2025 para apoyar a las víctimas de los recientes incendios en Los Ángeles.

Will Smith en los Grammy 2025

La familia Smith estuvo presente para apoyar a Will Smith, quien reapareció en los Grammy 2025 como presentador de la ceremonia y participó en un homenaje a Quincy Jones. El actor y rapero, galardonado en varias ocasiones por la Academia de la Grabación, compartió este momento especial con su familia.

Esta fue la primera aparición de Will en un evento de tal magnitud desde el incidente en los Oscar 2022, cuando abofeteó al comediante Chris Rock. Llama la atención su convocatoria, ya que, aunque ha asistido a eventos de menor relevancia en los últimos años, no había estado en una gala de esta magnitud desde el polémico episodio en los Oscar.

